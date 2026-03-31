Fransa'dan UNIFIL Askerlerine Kınama

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Lübnan'ın güneyinde bulunan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin öldürülmesine yol açan saldırıları şiddetle kınadığını bildirdi.

Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, UNIFIL askerlerinin yaşadığı "ciddi olayların" ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplanmaya çağırdığını kaydetti.

UNIFIL askerlerinin ölümüne ve yaralanmalarına yol açan saldırıları "haksız ve kabul edilemez" olarak niteleyen Barrot, Fransa'nın bu saldırıları şiddetle kınadığını belirtti.

Barrot ayrıca, Nagoura bölgesindeki Fransız UNIFIL askerlerinin uğradığı durumları da kınayarak "İsrail ordusu askerlerinin, özellikle çatışmayı önleme prosedürlerine uyulmuşken, BM personeline yönelik bu güvenlik ihlalleri ve gözdağı (eylemleri) kabul edilemez ve haklı gösterilemez." ifadelerini kullandı.

Bu kınamaların İsrail'in Paris Büyükelçisi'ne de "en güçlü şekilde" iletildiğini aktaran Barrot, bölgede tüm tarafları BMGK'nin 1701 sayılı kararına uymaya çağırdı.

UNIFIL, 29-30 Mart'ta Lübnan'ın güneyinde meydana gelen olaylarda 3 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.