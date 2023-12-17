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Fransa Dışişleri Bakanı: Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler Filistinlilere karşı hak ihlalinde bulunuyor - Son Dakika
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Fransa Dışişleri Bakanı: Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler Filistinlilere karşı hak ihlalinde bulunuyor

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere karşı hak ihlalinde bulunduğunu belirterek, bunun kabul edilemez olduğunu ve gereğinin yapılacağını söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı: Batı Şeria\'daki Yahudi yerleşimciler Filistinlilere karşı hak ihlalinde bulunuyor
17.12.2023 - 22:41,
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya beldesinde bazı evlere düzenlediği hava saldırıları sonucu 30'dan fazla kişinin öldüğü, onlarca kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Filistin devlet televizyonunda yer alan habere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Cibaliya beldesine düzenlediği hava saldırılarında El-Bereş ve Alvan ailelerine ait evler hedef alındı.

Bölgede onlarca evin bombalanması sonucu büyük yıkımın meydana geldiği, sivil savunma ekiplerinin enkaz altından 30'dan fazla ceset çıkardığı belirtildi.

Habere göre, enkaz altında henüz çıkarılamayan yaklaşık 100 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 800 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 122'ye karadan işgal sürecinde olmak üzere 454 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 297 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 109 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA
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Batı Şeria, Fransa, İsrail, Gazze, Son Dakika

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