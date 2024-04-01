Fransa Dışişleri Bakanı, Çin'den Rusya'ya Ukrayna'daki savaş için açık mesaj vermesini istedi

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Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Dejourne, Çin'i ziyaretinde, Pekin yönetiminden Ukrayna'daki savaşın sonlandırılması için Rusya'ya "açık mesaj vermesini" istedi.

Fransız Bakan, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile bugün Pekin'de görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Avrupa ile Çin arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na uluslararası hukuka uygun bir çözüm bulunmadığı sürece kalıcı barışın mümkün olmayacağını ifade eden Dejourne, "Çin, Ukrayna'nın egemenliği dahil uluslararası hukuka saygı gösterilmesinde kilit rol oynayabilir. Bu yüzden Çin'den Rusya'ya açık mesaj vermesini bekliyoruz." dedi.

Dejourne, kalıcı barışa ancak Ukraynalılarla müzakere edilerek varılabileceğinin altını çizerek, "Uluslararası hukuka uygun bir barış sağlanmadıkça Avrupalılar için güvenlikten söz edilemez. Bu bizim için asli bir mesele, bu nedenle Fransa Çin ile yakın diyaloğu sürdürmek istiyor." ifadesini kullandı.

Konuk Bakan ayrıca, Avrupa'nın Çin ile ekonomik bağları koparmak istemediğini, AB'nin Çin yatırımlarına açık olduğunu ancak Kovid-19 salgını ve Ukrayna Savaşı'nın tek bir pazara bağımlılığın sakıncalarını gösterdiği için "riskleri giderme" yaklaşımına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Dejourne, "AB açık bir pazar. Belki de dünyanın en açık pazarı ancak Çin dahil bazı ülkelerle mevcut ticaret açığı bizim için sürdürülebilir değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Rakip değil ortağız"

Çinli Bakan Vang ise Avrupa Birliği'nin (AB) son dönemde Çin'le ekonomik ilişkilerinde "riskleri giderme" yaklaşımının ticareti ve iş ortamını olumsuz etkilemesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Çin ile Avrupa arasında ortak çıkarların görüş ayrılıklarına ağır bastığını savunan Vang, "Avrupa ile birlikte açıklık politikasına bağlı kalarak serbest ticareti desteklemeyi ve küresel tedarik zincirlerinin istikrarını korumayı umuyoruz." dedi.

Vang, AB Komisyonunun Çin'den ithal elektrikli otomobillere yönelik başlattığı "sübvansiyon soruşturmasına" ilişkin soruya, "Ancak açıklık bizi ileri götürebilir. İzolasyon yalnızca gerilemeye yol açar. Çin, Avrupa için risk değil fırsatlar sunuyor. Bizler rakip değil ortağız." şeklinde yanıt verdi.

Çin'in Fransa'dan daha fazla yüksek kalite ürün ve hizmet satın almak istediğini, ülkede iş ve yatırım için Fransız şirketlerine daha elverişli bir ortam sağlamaya çaba göstereceğini vurgulayan Vang, bunun karşılığında Fransa'nın da Çinli şirketlere "eşit, adil ve öngörülebilir" bir iş ortamı sağlamasını beklediklerini dile getirdi.

İki bakan ayrıca, " Gazze'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması" için ortak çağrıda bulundu.