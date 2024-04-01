YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Fransa Dışişleri Bakanı, Çin'den Rusya'ya Ukrayna'daki savaş için açık mesaj vermesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa Dışişleri Bakanı, Çin'den Rusya'ya Ukrayna'daki savaş için açık mesaj vermesini istedi

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Dejourne, Çin'i ziyaretinde, Pekin yönetiminden Ukrayna'daki savaşın sonlandırılması için Rusya'ya 'açık mesaj vermesini' istedi. Dejourne, Çin'in Ukrayna'nın egemenliği dahil uluslararası hukuka saygı gösterilmesinde kilit rol oynayabileceğini belirtti ve kalıcı barışa ancak Ukraynalılarla müzakere edilerek varılabileceğinin altını çizdi. Ayrıca, Fransa ve Çin arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra AB'nin Çin yatırımlarına açık olduğunu ancak riskleri giderme yaklaşımına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Çinli Bakan Vang ise Avrupa ile açıklık politikasına bağlı kalarak serbest ticareti desteklemeyi ve küresel tedarik zincirlerinin istikrarını korumayı umduklarını belirtti.

01.04.2024 22:19  Güncelleme: 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Dejourne, Çin'i ziyaretinde, Pekin yönetiminden Ukrayna'daki savaşın sonlandırılması için Rusya'ya "açık mesaj vermesini" istedi.

Fransız Bakan, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile bugün Pekin'de görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Avrupa ile Çin arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na uluslararası hukuka uygun bir çözüm bulunmadığı sürece kalıcı barışın mümkün olmayacağını ifade eden Dejourne, "Çin, Ukrayna'nın egemenliği dahil uluslararası hukuka saygı gösterilmesinde kilit rol oynayabilir. Bu yüzden Çin'den Rusya'ya açık mesaj vermesini bekliyoruz." dedi.

Dejourne, kalıcı barışa ancak Ukraynalılarla müzakere edilerek varılabileceğinin altını çizerek, "Uluslararası hukuka uygun bir barış sağlanmadıkça Avrupalılar için güvenlikten söz edilemez. Bu bizim için asli bir mesele, bu nedenle Fransa Çin ile yakın diyaloğu sürdürmek istiyor." ifadesini kullandı.

Konuk Bakan ayrıca, Avrupa'nın Çin ile ekonomik bağları koparmak istemediğini, AB'nin Çin yatırımlarına açık olduğunu ancak Kovid-19 salgını ve Ukrayna Savaşı'nın tek bir pazara bağımlılığın sakıncalarını gösterdiği için "riskleri giderme" yaklaşımına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Dejourne, "AB açık bir pazar. Belki de dünyanın en açık pazarı ancak Çin dahil bazı ülkelerle mevcut ticaret açığı bizim için sürdürülebilir değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Rakip değil ortağız"

Çinli Bakan Vang ise Avrupa Birliği'nin (AB) son dönemde Çin'le ekonomik ilişkilerinde "riskleri giderme" yaklaşımının ticareti ve iş ortamını olumsuz etkilemesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Çin ile Avrupa arasında ortak çıkarların görüş ayrılıklarına ağır bastığını savunan Vang, "Avrupa ile birlikte açıklık politikasına bağlı kalarak serbest ticareti desteklemeyi ve küresel tedarik zincirlerinin istikrarını korumayı umuyoruz." dedi.

Vang, AB Komisyonunun Çin'den ithal elektrikli otomobillere yönelik başlattığı "sübvansiyon soruşturmasına" ilişkin soruya, "Ancak açıklık bizi ileri götürebilir. İzolasyon yalnızca gerilemeye yol açar. Çin, Avrupa için risk değil fırsatlar sunuyor. Bizler rakip değil ortağız." şeklinde yanıt verdi.

Çin'in Fransa'dan daha fazla yüksek kalite ürün ve hizmet satın almak istediğini, ülkede iş ve yatırım için Fransız şirketlerine daha elverişli bir ortam sağlamaya çaba göstereceğini vurgulayan Vang, bunun karşılığında Fransa'nın da Çinli şirketlere "eşit, adil ve öngörülebilir" bir iş ortamı sağlamasını beklediklerini dile getirdi.

İki bakan ayrıca, " Gazze'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması" için ortak çağrıda bulundu.

Kaynak: AA

Ukrayna, Fransa, Pekin, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa Dışişleri Bakanı, Çin'den Rusya'ya Ukrayna'daki savaş için açık mesaj vermesini istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Van'da operasyonlar sonucunda 271 şüpheli yakalandı, 21'i tutuklandı
    22:37 Van'da operasyonlar sonucunda 271 şüpheli yakalandı, 21'i tutuklandı

    Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda arandığı tespit edilen 271 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. 25-31 Mart tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 21 şüpheli tutuklandı.

  • Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sandık itirazı
    22:36 Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sandık itirazı

    31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, bir sandık için ilçe seçim kuruluna itiraz edildi. CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı. Aygün, bir oyun geçerli sayıldığı gerekçesiyle itirazda bulunduklarını belirtirken, Azizoğlu ise tüm sandıkların yeniden sayılması için yarın itirazda bulunacaklarını açıkladı.

  • İzmir'de siber suçlarla mücadele kapsamında 25 kişiden 10'u cezaevine gönderildi
    22:35 İzmir'de siber suçlarla mücadele kapsamında 25 kişiden 10'u cezaevine gönderildi

    İzmir'de siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda yakalanan 25 kişiden 10'u cezaevine gönderildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca, kent genelinde yapılan çalışmalarda siber suçlarla ilgili aranan 21 kişi de yakalandı. İşlemleri tamamlanan 8 kişi ise kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle cezaevine gönderildi.

  • İsrail Genelkurmay Başkanı saldırı planlarını onayladı
    22:35 İsrail Genelkurmay Başkanı saldırı planlarını onayladı

    İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, kuzeydeki sınır hattında devam eden çatışmaların gölgesinde saldırıların devam etmesine ilişkin planları onayladı. Halevi, kuzey komutanlığında üst düzey kurmaylarıyla gerçekleştirdiği durum değerlendirme toplantısının ardından kuzeydeki saldırı planlarına onay verdi. İsrail basını, Halevi'nin yeni saldırı planlarını onaylamasının, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin öldürülmesinin ardından gerçekleştiğine dikkati çekti. İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında giderek tırmanan çatışmalar yaşanıyor.

  • Erciyes Anadolu Holding CEO'su: Şirketlerin satış süreciyle ilgili dedikodulara inanmayın
    22:34 Erciyes Anadolu Holding CEO'su: Şirketlerin satış süreciyle ilgili dedikodulara inanmayın

    Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, şirketlerin satış süreciyle ilgili bilgiler verdi. İhaleye çıkan 4 şirketten 3'ü için gelen tekliflerin şartnameye uygun olmadığını, 1'i için ise sürecin devam ettiğini söyleyen Ertekin, şirketlerin satış sürecinin TMSF eliyle yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca, holding tarafından yapılan açıklamalar haricindeki söylentilerin dedikodu olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

  • İsrail Ordu Sözcüsü: İHA saldırısının arkasında Tahran var
    22:33 İsrail Ordu Sözcüsü: İHA saldırısının arkasında Tahran var

    İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail'in Kızıldeniz kıyısındaki Eilat kentinde bir askeri üsse düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının arkasında 'Tahran'ın bulunduğunu ve askeri üssün hedef alınmasının ciddi olduğunu' belirtti. Hagari, İran yanlısı Şii koalisyonun üstlendiği saldırının 'Tahran'ın direktifleriyle' gerçekleştirildiğini dile getirdi. İsrail Ordu Sözcüsü, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısına ilişkin sorumluluğu üstlenmekten kaçındı.

  • Siirt'te DEM Parti'nin seçim kutlamalarında olaylar çıktı, 9 kişi gözaltına alındı
    22:31 Siirt'te DEM Parti'nin seçim kutlamalarında olaylar çıktı, 9 kişi gözaltına alındı

    Siirt merkezde seçimleri kazanan DEM Parti'nin düzenlediği kutlamalarda çıkan olaylarda 9 kişi gözaltına alındı. Grup dağıldığı sırada bazı kişiler yasadışı slogan atarak, kaldırım taşlarını söküp polislere attı. Olaylar sonucu gözaltına alınan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

  • CHP'den 78 yıl sonra bir ilk! Yerel seçimde 6'sı büyükşehir 29 il el değiştirdi
    22:30 CHP'den 78 yıl sonra bir ilk! Yerel seçimde 6'sı büyükşehir 29 il el değiştirdi

    Türkiye, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde kararını verdi. CHP'nin damgasını vurduğu ve 1. parti olarak çıktığı seçimlerde 6'sı büyükşehir 29 ilde yönetim el değiştirdi. Bazı illerin yaklaşık bir asıra yakın bir süre sonra yeniden CHP'ye geçmesi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte el değiştiren 29 il...


21:51 Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, resmi sonuçları beklemeden görevi devretti Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, resmi sonuçları beklemeden görevi devretti
20:19 Muhtarlık seçimlerinde çıkan kavgalarda 6 kişi öldü, 62 kişi yaralandı Muhtarlık seçimlerinde çıkan kavgalarda 6 kişi öldü, 62 kişi yaralandı
20:00 Goldman Sachs’tan seçim sonrası ilk yorum: TL’de iyi performans bekliyoruz Goldman Sachs'tan seçim sonrası ilk yorum: TL'de iyi performans bekliyoruz
18:17 İsrail, Şam’da İran Konsolosluğu’nu vurdu Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla birlikte 8 kişi öldü İsrail, Şam'da İran Konsolosluğu'nu vurdu! Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla birlikte 8 kişi öldü
17:28 AK Parti’de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor 6 isim topun ağzında AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor! 6 isim topun ağzında
22:08 İmamoğlu’ndan seçim zaferi sonrası Süleyman Çakır’lı İstanbul paylaşımı İmamoğlu'ndan seçim zaferi sonrası Süleyman Çakır'lı İstanbul paylaşımı
19:04 Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı
17:18 Sevkler ortalığı iyice karıştırdı Trabzonspor, TFF’yi istifaya davet etti Sevkler ortalığı iyice karıştırdı! Trabzonspor, TFF'yi istifaya davet etti
17:12 İstanbul Beyoğlu’nda İETT otobüsü yayaların arasına daldı, 2 kişi yaralandı İstanbul Beyoğlu'nda İETT otobüsü yayaların arasına daldı, 2 kişi yaralandı
15:57 Seçim günü ilk poz geldi Ceyda Düvenci aşkını ilan etti Seçim günü ilk poz geldi! Ceyda Düvenci aşkını ilan etti
15:36 Fenerbahçe’den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki Fenerbahçe'den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki
15:29 Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti
14:46 Meral Akşener’den seçim sonrası ilk yorum Meral Akşener'den seçim sonrası ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 22:39:21. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa Dışişleri Bakanı, Çin'den Rusya'ya Ukrayna'daki savaş için açık mesaj vermesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement