Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırmasıyla ilgili Birleşmiş Milletler'in (BM) bağımsız soruşturma talebini desteklediğini belirtti.
France İnter radyosuna konuk olan Sejourne, İsrail'in dün insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısı ve Rusya- Ukrayna Savaşı hakkında açıklamalarda bulundu.
Sejourne, Gazze'deki insani durumun vahametine işaret ederek, bölgede özellikle insani yardım konusunda yaşananların haklı tarafı olmadığını vurguladı.
Gazze'de insanların gıda için birbiriyle kavga ettiğine dikkati çeken Sejourne, İsrail'in bu duruma kulak vermesi gerektiğini söyledi.
Sejourne, ülkesinin, İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırısıyla ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bağımsız soruşturma başlatılması talebini destekleyeceğini belirtti.
Fransız Bakan, bu tarz olayların "savaş suçu" olarak kabul edilebildiği zaman adaletin bu konuda hüküm vermesi gerekeceğinin altını çizdi.
Derhal ve kalıcı bir ateşkesten yana olduklarını dile getiren Serjourne, Filistin devleti tanınırsa bunun barış sürecine katkı sağlayabileceğini ifade etti.
"Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atan Ruslar"
Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında gerginliği artıran tarafın Rusya olduğu değerlendirmesinde bulunan Sejourne, "Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atan Ruslar." dedi.
Sejourne, Ukraynalıların mağlubiyetinin, Avrupalılar için ağır ekonomik ve insani sonuçlar anlamına geleceğini savundu.
İsrail ordusu, dün Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 112 Filistinli hayatını kaybetmiş, 760 Filistinli yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Fransa Dışişleri Bakanı İsrail'in Filistinlilere saldırısını kınadı - Son Dakika
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