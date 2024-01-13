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Fransa Dışişleri Bakanı Ukrayna ile Omuz Omuza Duracaklarını Bildirdi - Son Dakika
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Fransa Dışişleri Bakanı Ukrayna ile Omuz Omuza Duracaklarını Bildirdi

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Ukrayna ile omuz omuza duracaklarını ve bu tutumlarının değişmeyeceğini açıkladı. Sejourne, Ukrayna'nın uluslararası hukukun temel değerlerini savunduğunu ve Fransa'nın önceliklerinden biri olduğunu belirtti. Ayrıca, Ukrayna'nın silah sistemleri üretimi kabiliyetini güçlendirmeye yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise Fransa'nın Ukrayna'ya sağladığı kapsamlı desteği ve AB üyeliği konusunda işbirliği yapacaklarını vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Ukrayna ile Omuz Omuza Duracaklarını Bildirdi
13.01.2024 - 17:21,  Güncelleme: 17:51
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Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, gerektiği sürece Ukrayna ile omuz omuza duracaklarını ve bu tutumlarının değişmeyeceğini bildirdi.

İlk yurt dışı ziyaretini Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştiren Bakan Sejourne, burada Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüştü.

Taraflar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Sejourne, dünyada krizlerin artmasına rağmen Ukrayna'nın, Fransa'nın önceliklerinden biri olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirterek, "Bu, size gönderdiğimiz kilit mesajlardan biridir. Ukrayna bugün uluslararası hukukun temel değer ve ilkelerini, Avrupa'nın ve Fransızların güvenlik değerlerini savunmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna'nın kendi topraklarında silah sistemleri üretimi kabiliyetini güçlendirmeye kararlı olduklarına dikkati çeken Sejourne, bu konuda Ukrayna'ya yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.

Sejourne, ayrıca " Rusya'nın uluslararası hukukun tüm hükümlerine aykırı olarak sivil altyapıları ve evleri vurduğunu görüyoruz. Rusya, şiddetle kınadığımız bu tırmanıştan tek başına sorumludur. BM şartının temel ilkelerini hatırlatarak Fransa'nın gerektiği sürece Ukrayna ile omuz omuza duracağı konusunda sizi temin etmek isterim. Bu tutumumuz değişmeyecektir." dedi.

Bakan Kuleba da özellikle hava savunmasının güçlendirilmesi konusunda Ukrayna'ya sağladığı kapsamlı desteği için Sejourne'ye teşekkür ederek, görüşmede Ukrayna'ya insansız hava araçları, füze tedariki ve diğer konuları ele aldıklarını kaydetti.

Görüşmede NATO'nun Washington zirvesine yönelik adımları koordine ettiklerine işaret eden Kuleba, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine yönelik somut adımların atılacağı takvimi görüştüklerini ifade etti.

Kuleba, "Bu takvim çok açık. Müzakere çerçevesinin onaylanmasına ve hükümetler arası konferansın tarihine karar vermemiz ve ilk hükümetler arası konferansı düzenlememiz gerekiyor. Bu konu Fransız meslektaşımla tamamen örtüşüyor ve Fransa'nın sadece AB entegrasyonunu değil, bu yolda belirli tarihlere uyulmasını da destekleyeceği konusunda mutabık kaldık." diye konuştu.

Kaynak: AA
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