Fransa, Düzensiz Göçmen Gönderim Fikrini Reddetti - Son Dakika
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Fransa, Düzensiz Göçmen Gönderim Fikrini Reddetti

Başbakan Barnier, düzensiz göçmenlerin başka ülkelere gönderilmesinin Fransa'da uygulanamayacağını açıkladı.

19.10.2024 13:48
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Fransa Başbakanı Michel Barnier, düzensiz göçmenleri başka ülkelere gönderme fikrinin Fransa'da uygulanamayacağını belirtti.

Barnier, Fransa- İtalya sınırına yaptığı ziyaret kapsamında basına yaptığı açıklamada, İtalya'nın Arnavutluk'a düzensiz göçmenleri göndermesini değerlendirdi.

Düzensiz göçmenleri diğer ülkelere gönderme fikrinin Fransa'da uygulanamayacağını ifade eden Barnier, ancak göçmenlerin geldiği ülke ve transit ülkelerle işbirliklerini artıracaklarını söyledi.

Barnier, İtalya'nın halihazırda Avrupa Birliği'nin (AB) desteğiyle Tunus ve Libya ile işbirliklerini artırdığını kaydederek, ülkesinin de bu 2 ülkeyle düzensiz göçmenlerle ilgili işbirliği yapacağını ifade etti.

İtalya ve Arnavutluk arasında düzensiz göçmenlere ilişkin anlaşma

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Kasım 2023'te Roma'da imzaladığı anlaşma, İtalyan güvenlik güçleri tarafından Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerden bir bölümünün Arnavutluk'a nakledilmesini ve iltica taleplerinin inceleme süresince burada kalmasını öngörüyor.

Anlaşma, Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma gemileri tarafından kurtarılan göçmenleri, reşit olmayanları, hamile kadınları ve savunmasız kişileri kapsamıyor.

Anlaşma çerçevesinde İtalya, Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Şingin (Shengjin) Limanı'nda ilk kabul merkezi kurdu ve Gjader bölgesinde ise sonraki prosedürler için tesis ve geri gönderme merkezi oluşturdu. İtalya ile Arnavutluk arasındaki bu protokol, bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinin, kendisine gelen düzensiz göçmenleri, AB üyesi olmayan bir başka ülke toprağına göndermesini düzenleyen ilk anlaşma olma özelliği taşıyor.

Söz konusu anlaşmayla oluşturulan bu tesislere, İtalyan ve yabancı basında çıkan bazı haber ve yazılarda, "yeni bir Guantanamo" eleştirileri yöneltilmişti.

Başbakan Meloni ise İtalya-Arnavutluk protokolünü, ülkesine düzensiz göçmen gelişlerini caydıracak unsur olarak kamuoyuna sunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa, Düzensiz Göçmen Gönderim Fikrini Reddetti - Son Dakika

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