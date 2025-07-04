Fransa, Esed'in Tutuklama Emrini Savundu

Fransa'da Yargıtay Başsavcılığı, devrik Baas rejiminin lideri Beşşar Esed hakkında insanlığa karşı suçlara ve savaş suçlarına ortaklık ettiği gerekçesiyle 2023'te çıkarılan tutuklama emrinin yürürlükte kalmasını talep etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Yargıtay'da yabancı devlet liderleri için geçerli olan "şahsi dokunulmazlığa" ilişkin oturum düzenlendi.

Oturum sırasında, Yargıtay Başsavcısı Remy Heitz, Esed hakkında insanlığa karşı suça ve savaş suçuna ortaklık ettiği gerekçesiyle 2023'te çıkarılan tutuklama emrinin devamını talep etti.

Başsavcının talebine ilişkin kararın 25 Temmuz'da yapılacak oturumda açıklanması bekleniyor.

Paris'te mahkeme, 2013 kimyasal saldırılarına ilişkin soruşturmasını 2021'de açmıştı.

Mahkeme, Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde 2013'te yapılan ve 1400 sivilin ölümüyle sonuçlanan kimyasal saldırıyla ilgili Esed hakkında insanlığa karşı suçlara ve savaş suçlarına ortaklık ettiği gerekçesiyle 2023'te tutuklama emri çıkarmıştı.

Devrik Baas rejimi, 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silaha başvurarak 1400'ün üzerinde sivili katletmişti.