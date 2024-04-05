Fransa Eski Dışişleri Bakanı: Filistin Devletini Tanımalıyız

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Eski Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ülkesinin "Filistin devletini tanıması gerektiğini" söyledi.

Sud Radio'ya konuşan Le Drian, Filistin sorununa ve İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İspanya'nın yakın zamanda Filistin devletini tanımayı planladığı hatırlatılarak, "Fransa'nın neden Filistin devletini tanımadığı" sorusu yöneltilen eski Dışişleri Bakanı, "Şahsen bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

İsrail'in uyguladığı şiddeti kınayan Le Drian, Gazze'de ateşkes için uygun şartların oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardıma erişimin sağlanması çağrısında bulundu.

Le Drian, Gazze'de soykırım riski olup olmadığına ilişkin soruya cevabında, "soykırım kelimesinin çok dikkatli kullanılması gerektiğini, bu nedenle söz konusu kelimeyi bu bağlamda kullanmadığını" belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Şubat 2024'te, Filistin devletinin tanınmasının ülkesi için "tabu olmadığını" söylemişti.

İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya, 22 Mart'ta, "doğru koşullar" oluştuğunda Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını bildirmiş, ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez nisan başındaki açıklamasında, Filistin devletini yazdan önce tanıyacaklarını duyurmuştu.