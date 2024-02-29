Fransa, Gazze'de çifte standart uygulamadığını savundu

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Fransa'da hükümet, Gazze'de uluslararası hukuku savunmada Ukrayna'da olduğu kadar kararlı olmadığı ve çifte standart uyguladığı yönündeki eleştirileri reddetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christophe Lemoine, haftalık basın toplantısında AA muhabirinin eski Fransa Başbakanı Dominique de Villepin'in Fransa'nın Gazze konusunda "çifte standart" uyguladığı ve "güvenilirlik mücadelesini kaybettiği" yönündeki açıklamalarına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Fransız hükümetinin Ukrayna ve Gazze konusunda "çifte standart" uygulamadığını savunan Lemoine, "bizim için her insan hayatı eş değerdedir" mesajı verdi.

Lemoine, İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlileri ateş açarak öldürmesine ilişkin soruya karşılık yorum yapmaktan kaçındı ve Fransa'nın "genel olarak sivillerin ve sivil altyapıların hedef alınmasını kınadığını" belirtti.

Eski Başbakandan hükümete "çifte standart" eleştirisi

BFMTV'nin konuğu olan eski Fransa Başbakanı Villepin, ülkesinin Ukrayna'ya ve Gazze'ye yönelik tutumunu karşılaştırmış ve "Ukrayna'da uluslararası hukuku savunuyoruz. Bir Rus saldırısı oldu, bunu kabul edemeyiz ve Rusya'nın Ukrayna'da kazanmasına izin veremeyiz, bu açık." ifadesini kullanmıştı. Hükümetin Gazze konusunda aynı kararlılıkla hareket etmediğine dikkati çeken Villepin, "İsrail'in iki devletli çözümün müzakere edilmemesi için elinden geleni yaptığını açıkça görsek bile Gazze'de siyasi çözümü savunmalıyız." demişti.

Villepin, hükümetin Gazze politikasında "sözden öte eyleme geçerek" İsrail hükümetine baskı yapması gerektiğini vurgulamıştı.

İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısı

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi kavşağında insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 112 Filistinli ölmüş, 760 Filistinli yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümet, yaptığı açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulayarak, "İşgal ordusu, bu kişilerin bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadesini kullanmıştı.