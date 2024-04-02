Fransa, Gazze'deki Soykırıma Karşı Çıkıyor

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Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Parti Koordinatörü Milletvekili Manuel Bompard, " Gazze'de soykırım yaşandığı" sözünün arkasında olduğunu ifade etti.

Sud Radio'ya konuk olan Bompard, "Fransa, Gazze'de yaşananlara suç ortağı olamaz." dedi.

Bompard, Fransa'dan İsrail'e silah ambargosu ve ekonomik yaptırım uygulamasını talep ederek, "Gazze'de soykırım yaşandığı" sözünün arkasında olduğunu vurguladı.

Milletvekili Bompard, Gazze'de 4 ayda hayatını kaybeden çocuk sayısının, dünyadaki tüm çatışmalarda 4 yılda öldürülen çocuk sayısından daha fazla olduğunu kaydetti.

Fransız asıllı İsrail askerlerinin Gazze'de işlenen savaş suçlarına karıştığı takdirde yargılanması gerektiğini belirten Bompard, "Uluslararası hukuk oyun değil." ifadesini kullandı.

Bompard, uluslararası hukukun herkese uygulanması gerektiğinin altını çizdi.