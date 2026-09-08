Fransa ile Güney Kore, Paris'te savunma ve yapay zeka dahil çok sayıda alanda anlaşma imzaladı

Güney Kore ve Fransa, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 140. yılında Fransa'nın başkenti Paris'te savunma, yapay zeka ve uzay dahil farklı sektörlerde anlaşma imzaladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u başkent Paris'te Elysee Sarayı'nda ağırladı.

Fransız ve Güney Koreli bakanlar, ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkilerin 140. yılında, savunma, havacılık, sanayi, yapay zeka, kültür ve uzay sektörlerinin yanı sıra kuantum teknolojilerine ilişkin çok sayıda anlaşma imzaladı.

Macron, Elysee Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında, "2026 yılı, Fransa-Kore ilişkileri için önemli bir yıl çünkü ülkelerimiz arasında 140 yıllık dostluk ilişkilerini kutluyoruz." dedi.

İki ülke arasında güvene dayalı bir ortaklık olduğunu belirten Macron, iki ülkenin de demokrasiye, hukuk devletine, uluslararası hukuka ve serbest ticarete inandığını kaydetti.

Macron, Lee ile birlikte ülkelerinin stratejik özerkliğini ve egemenliklerini savunmaları gerektiği konusunda hemfikir olduklarını vurgulayarak, "Barış içinde bir Hint-Pasifik (bölgesi) için atmamız gereken ortak adımlar var. Ayrıca egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı güçlendirmek, saygı çerçevesinde işbirliği yapmak ve büyük güçlerin güdümüne girmemek için ortak adımlar atmalıyız." diye konuştu.

Kuzey Kore'nin Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında Rusya'ya destek verdiği, bunun karşılığında ise askeri programları için aynı ülkeden destek gördüğü değerlendirmesinde bulunan Macron, Güney Koreli mevkidaşıyla birlikte, seyrüsefer özgürlüğünü savunma konusunda ortak bir görüşe sahip olduklarını belirtti.

Macron, gelecek günlerde, Fransa'nın Pegase hava misyonunun Güney Kore'de mola vereceğini aktararak, bunun, iki ülkenin savunma ilişkilerini stratejik tatbikatlarla güçlendirme isteğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

İki ülkenin, sağlık, okyanusların korunması, yapay zeka yönetişimi, internet ortamında gençliği korumak gibi konularda girişimler başlatmak istediğini kaydeden Macron, Fransız ve Güney Koreli ekonomik aktörler arasında yarı iletkenler, yapay zeka ve kuantum alanlarındaki ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Macron, "Bu konuda, (Güney Kore şirketi) Samsung ve (Fransız şirketi) Mistral AI arasında az önce imzalanan anlaşma son derece önemli." dedi.

Lee ise Macron'un nisanda Güney Kore'ye yaptığı ziyaret sırasında iki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini hatırlattı.

Macron'la beraber iki ülkenin güvenlik ve savunma alanındaki işbirliğini pekiştirme isteklerini dile getirdiklerini belirten Lee, Fransız mevkidaşıyla, ülkeleri arasında nükleer işbirliği konusunda yüksek düzeyde bir diyalog kanalı oluşturmaya karar verdiklerini ifade etti.