Fransa ile Irak askeri işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı

Fransa ile Irak'ın, Irak Silahlı Kuvvetlerinin gelecek yıllarda Fransız savunma şirketlerinden silah tedarik etmesi dahil olmak üzere askeri alandaki işbirliğini güçlendirmek istediği bildirildi.

Elysee Sarayı, Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi'nin Paris ziyaretinin ardından iki ülkenin ortak bildirisini yayımladı.

Bildiride, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Irak Başbakanı Zeydi'nin, askeri işbirliğini sürdürme ve derinleştirme konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Irak'ın sınırlarını koruma kapasitesinin güçlendirilmesi ve ülke toprakları üzerindeki egemenliğinin desteklenmesinin hedeflendiği kaydedilen bildiride, görev süresinin 30 Eylül'de sona ereceği duyurulan Uluslararası Koalisyonun çekilmesinin ardından iki ülke arasında bu konudaki işbirliğinin mutabık kalınan çerçevede sürdürüleceği ifade edildi.

Bildiride iki ülkenin, Irak Silahlı Kuvvetlerinin gelecekte Fransız şirketlerinden silah tedarik etmesine ilişkin stratejik yol haritasının benimsenmesi konusunda da mutabık kaldıkları vurgulandı.

Ayrıca Fransız Harmattan AI şirketi ile Irak Savunma Bakanlığı arasında otonom hava savunma sistemlerine ilişkin niyet beyanının imzalanmasından memnuniyet duyulduğu aktarıldı.

TotalEnergies ile Irak hükümetinin enerji projelerini görüşme konusunda mutabık kaldıkları duyuruldu

Bildiride iki ülkenin Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine ilişkin, toprak bütünlüğü, uluslararası hukuka saygı ve ortak tehditlere diplomatik çözümler bulunması ilkelerine dayalı ortak vizyona sahip olduklarını teyit ettikleri belirtildi.

Bölgesel enerji güvenliğinin ve arz istikrarının sağlanması için enerji ihracat güzergahlarının ve tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesine yönelik projelerin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanan bildiride, Irak'ın Fransa ve Avrupa ile bağlantılarının geliştirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Öte yandan bildiride Fransız petrol şirketi TotalEnergies ile Irak hükümetinin Irak'ta büyük ölçekli yatırımlara dayalı enerji projelerini görüşme konusunda mutabık kaldıkları duyuruldu.