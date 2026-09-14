Fransa ile Irak askeri işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa ile Irak askeri işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa ile Irak'ın, Irak Silahlı Kuvvetlerinin gelecek yıllarda Fransız savunma şirketlerinden silah tedarik etmesi dahil askeri işbirliğini güçlendirmek istediği bildirildi. İki ülke, Uluslararası Koalisyonun çekilmesinin ardından işbirliğini mutabık kalınan çerçevede sürdürecek.

Fransa ile Irak'ın, Irak Silahlı Kuvvetlerinin gelecek yıllarda Fransız savunma şirketlerinden silah tedarik etmesi dahil olmak üzere askeri alandaki işbirliğini güçlendirmek istediği bildirildi.

Elysee Sarayı, Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi'nin Paris ziyaretinin ardından iki ülkenin ortak bildirisini yayımladı.

Bildiride, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Irak Başbakanı Zeydi'nin, askeri işbirliğini sürdürme ve derinleştirme konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Irak'ın sınırlarını koruma kapasitesinin güçlendirilmesi ve ülke toprakları üzerindeki egemenliğinin desteklenmesinin hedeflendiği kaydedilen bildiride, görev süresinin 30 Eylül'de sona ereceği duyurulan Uluslararası Koalisyonun çekilmesinin ardından iki ülke arasında bu konudaki işbirliğinin mutabık kalınan çerçevede sürdürüleceği ifade edildi.

Bildiride iki ülkenin, Irak Silahlı Kuvvetlerinin gelecekte Fransız şirketlerinden silah tedarik etmesine ilişkin stratejik yol haritasının benimsenmesi konusunda da mutabık kaldıkları vurgulandı.

Ayrıca Fransız Harmattan AI şirketi ile Irak Savunma Bakanlığı arasında otonom hava savunma sistemlerine ilişkin niyet beyanının imzalanmasından memnuniyet duyulduğu aktarıldı.

TotalEnergies ile Irak hükümetinin enerji projelerini görüşme konusunda mutabık kaldıkları duyuruldu

Bildiride iki ülkenin Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine ilişkin, toprak bütünlüğü, uluslararası hukuka saygı ve ortak tehditlere diplomatik çözümler bulunması ilkelerine dayalı ortak vizyona sahip olduklarını teyit ettikleri belirtildi.

Bölgesel enerji güvenliğinin ve arz istikrarının sağlanması için enerji ihracat güzergahlarının ve tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesine yönelik projelerin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanan bildiride, Irak'ın Fransa ve Avrupa ile bağlantılarının geliştirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Öte yandan bildiride Fransız petrol şirketi TotalEnergies ile Irak hükümetinin Irak'ta büyük ölçekli yatırımlara dayalı enerji projelerini görüşme konusunda mutabık kaldıkları duyuruldu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Fransız, Savunma, Enerji, Güncel, Fransa, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa ile Irak askeri işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Eyüpsultan’da alkollü olduğu iddia edilen sürücü binanın 3. katına çarptı, 2 kişi yaralandı Eyüpsultan'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü binanın 3. katına çarptı, 2 kişi yaralandı
İstanbul’da peş peşe iki ceset bulundu Ekipler soruşturma başlattı İstanbul'da peş peşe iki ceset bulundu! Ekipler soruşturma başlattı
Türkiye’nin hemen dibinde Meis Adası’nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek Türkiye'nin hemen dibinde! Meis Adası'nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek
Zekeriya Öz ve 20 isim için kritik gelişme Zamanaşımı kararı kaldırıldı Zekeriya Öz ve 20 isim için kritik gelişme! Zamanaşımı kararı kaldırıldı
Bursa’da spor camiasını yasa boğan ölüm: Güreş antrenörü spor salonunda ölü bulundu Bursa’da spor camiasını yasa boğan ölüm: Güreş antrenörü spor salonunda ölü bulundu

22:17
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
21:50
Fenerbahçe’nin kan kaybı sürüyor Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
Fenerbahçe'nin kan kaybı sürüyor! Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
21:39
Kozinoğlu’nun öleceğini mi bildiler İşte Kurtlar Vadisi’nin senaristlerinin ifadesi
Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi
21:19
İBB meclisinde CHP’li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede
İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede?
21:00
Özgür Özel’e isim şoku Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
20:44
Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. eleme turu maçları başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçları başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 22:20:43. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa ile Irak askeri işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement