Fransa, İngiltere ve Kanada işgal altındaki Filistin'deki yerleşimleri hukuka aykırı buldu - Son Dakika
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Fransa, İngiltere ve Kanada işgal altındaki Filistin'deki yerleşimleri hukuka aykırı buldu

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Fransa, İngiltere ve Kanada liderleri, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi. Üç ülke, yerleşimlerden gelen ürünlere yasak ve gaspı kolaylaştıranlara yaptırım dahil ek tedbirler alacak.

Fransa, İngiltere ve Kanada liderleri, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ve Kanada Başbakanı Mark Carney, ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Filistin meselesinin 2 devletli çözümünün Orta Doğu'daki barış, istikrar ve güvenlik için esas olduğu kaydedildi.

Fransa ve İngiltere için 2 devletli çözümü korumanın ve güvence altına almanın ulusal çıkarları açısından önemli olduğu belirtilen açıklamada, "İsrail hükümetinin E1 yerleşim yerini ilerletmeye yönelik son kararı dahil Batı Şeria'da yerleşim yerlerinin sürekli yayılması ve yerleşimcilerin şiddetinin son derece artması bu barış vizyonu için doğrudan ve acil bir tehdit teşkil ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 3 ülkenin, bir yıl önce Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıdığı hatırlatılarak, "Çok geç olmadan, iki devletli çözümü ve çıkarlarımızı korumaya yönelik verdiğimiz taahhüdü yerine getirmek ve ilkelerimizi savunmak için ek tedbirler almanın zamanı geldi. Yerleşim yerleri uluslararası hukuka aykırıdır." değerlendirmesi yer aldı.

3 ülkenin, gasbedilen Filistin topraklarından gelen ürünleri yasaklamak ve gasbedilen topraklara yönelik yaptırımlar uygulamak için tedbirler alacağı belirtilen açıklamada, Fransa, Kanada ve İngiltere'nin ayrıca, Filistin topraklarının gaspını kolaylaştıranlara ve bundan çıkar sağlayanlara karşı da adım atacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Koordineli bir şekilde hareket ederek, İsrail ile yakın ve verimli bir ortaklık sürdürme, İsrail halkına sarsılmaz desteğimizi ve İsrail'in güvenliğine yönelik sarsılmaz taahhüdümüzü yeniden ifade ediyoruz." değerlendirmesine yer verilirken, söz konusu 3 ülkenin İsrail ve Filistin devletlerinin güven içinde var olmasından yana olduğu aktarıldı.

"Bugün, iki devletli çözümü korumak için yaklaşımımız konusunda bir dönüm noktası oluşturuyor." denilen açıklamada, 3 ülkenin barış arayışında ilerleme kaydetmek için bu ay Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bir toplantıya eş başkanlık edeceği ifade edildi.

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları, bugün yaptıkları ortak yazılı açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretini yasaklama yönünde adım atacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa, İngiltere ve Kanada işgal altındaki Filistin'deki yerleşimleri hukuka aykırı buldu - Son Dakika

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