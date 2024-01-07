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Fransa İslam Konseyi, Gazze'deki saldırılara son verilmesi çağrısı yaptı - Son Dakika
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Fransa İslam Konseyi, Gazze'deki saldırılara son verilmesi çağrısı yaptı

Fransa İslam Konseyi, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına son verilmesi çağrısında bulundu. Konsey, yazılı açıklamasında Gazze'de etnik temizlik riskinin gerçekleştiğini belirtti ve İsrail'in saldırılarının barışa hizmet etmediğini vurguladı. Açıklamada ayrıca Gazze'deki ablukanın insanlık dışı olduğu ve bölgede sivillerin hedef alındığı ifade edildi.

Fransa İslam Konseyi, Gazze\'deki saldırılara son verilmesi çağrısı yaptı
07.01.2024 - 00:01,
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Fransa İslam Konseyi (CFCM), İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de silahların ve bombaların susması çağrısında bulundu.

Fransa İslam Konseyi, "Gazze'de Etnik Temizlik Artık Sadece Bir Risk Değil, Bir Gerçek" başlığıyla yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "savaş yanlılarının barış, diyalog ve adil bir çözüm arayışına yer bırakacak ateşkese hizmet etmediği" yorumuna yer verildi.

İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de silahların ve bombaların susması çağrısı yapılan açıklamada, "Fransa'da, İsrail hükümetinin koşulsuz destekçilerine, Filistinlilerin etnik temizlik veya soykırım riskiyle karşı karşıya olduğundan bahsedilince irrasyonel tepkiler verdiği" değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Gazze'de uygulanan ablukanın "insanlık dışı" olduğu ifade edilerek, Fransız LCI kanalına konuk olan birçok kişinin, Gazze'de gerçek bir etnik temizlik sürecinin unsurlarının bulunduğundan bahsettiği ve bunu tarihte Avrupa'daki Yahudilere ve ABD'deki Kızılderililere uygulananlarla karşılaştırdığı belirtildi.

İsrailli yetkililerin, Gazze'ye nükleer bomba atmayı önermesi ve Gazzelileri başka ülkelere göç ettirmek istemesi anımsatılan açıklamada, bölgede sivillerin kuzeyden güneye ayrım gözetmeksizin bombalandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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