Fransa, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Fransa, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı okula ve mülteci kampına düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. Açıklamada, İsrail'e uluslararası hukuka uyma zorunluluğu hatırlatıldı ve tüm esirlerin salıverilmesi çağrısı yapıldı. İsrail'in Gazze'yi işgalinde yaşanan felaket derecesinde insani kayıplar dile getirildi.

16.07.2024 16:23
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Fransa, İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı bir okula ve Megazi Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 14 ve 15 Temmuz'da, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı UNRWA'ya bağlı okula ve Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği ve yüzlerce insanın ölümüne yol açan saldırılarından "öfke" duyulduğu belirtildi.

Gazze'deki sivil nüfus arasında "felaket" derecede insani kayıplar yaşandığı dile getirilen açıklamada, İsrail'e uluslararası hukuka uyma zorunluluğunun olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, tüm esirlerin salıverilmesi ve derhal Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısı yinelendi.

İsrail, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı okulları ve mülteci kamplarını hedef almayı sürdürüyor.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 713 Filistinli öldü, 89 bin 166 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 682 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 575 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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