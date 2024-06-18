Fransa, İsrail'in Gazze'yi bombalamak için kullandığı dronlara elektronik parça gönderdi - Son Dakika
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Fransa, İsrail'in Gazze'yi bombalamak için kullandığı dronlara elektronik parça gönderdi

Fransız Thales firmasının, İsrail'in Gazze'yi bombalamak için kullandığı dronların yapımında kullanılan elektronik parçaları gönderdiği iddia edildi. Disclose araştırma sitesinin haberine göre, İsrail ordusu Ekim 2023'ten bu yana dronlarla Gazze'ye saldırılar gerçekleştirdi ve Fransız Thales firmasının Hermes 900 tipi dronlar için elektronik parça ihraç ettiği belirtildi. Fransız devletinin Thales firmasının hisselerinin yüzde 26'sını elinde tutması da dikkat çekti.

18.06.2024 22:35
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Fransa'nın, İsrail'in Gazze'yi bombalamak için kullandığı dronların yapımında kullanılan elektronik parçaları gönderdiği öne sürüldü.

Disclose araştırma sitesinin haberine göre İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında dronlar da kullandı.

Farklı sivil toplum kuruluşlarının raporları ve İsrail ordusunun açıklamalarına göre, o tarihten bu yana İsrail ordusu dronlarla Gazze'de sivil halka yönelik en az 8 kez ölümcül saldırı gerçekleştirdi.

Fransız Disclose sitesi, elde ettiği onlarca gizli belgeye dayanarak, savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren Fransız Thales firmasının yakın zamanda Hermes 900 tipi dron modelleri için kullanılan elektronik parçaları İsrail'e ihraç ettiğini ileri sürdü.

Hermes 900 tipi dronların, İsrail ordusunun envanterinde başat bir konumu bulunuyor.

Fransız Thales grubunun parça gönderdiği bu dronların, Gazze'de bombardımanlar sırasında kullanıldığından şüphelenildiği de iddia edildi.

Fransız devleti, Thales firmasının hisselerinin yüzde 26'sını elinde tutuyor.

Kaynak: AA

Hermes, İsrail, Fransa, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, İsrail'in Gazze'yi bombalamak için kullandığı dronlara elektronik parça gönderdi - Son Dakika

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