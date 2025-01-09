Fransa, Meta'nın Gerçekleri Kontrol Uygulamasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Fransa, Meta'nın Gerçekleri Kontrol Uygulamasına Tepki Gösterdi

Fransa, Meta'nın içerik kontrol uygulamasını kaldırmasının endişe verici olduğunu açıkladı.

09.01.2025 11:46
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Fransa, sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın sahibi ABD merkezli Meta şirketinin içerik paylaşımlarında bağımsız üçüncü tarafların yaptığı "gerçekleri kontrol" uygulamasını kaldırmasından endişe duyduğunu bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meta'nın sosyal medya platformlarındaki yanlış haberlerin dolaşımını kısıtlamak amacıyla hayata geçirdiği "gerçekleri kontrol" uygulamasının "yararlılığının" sorgulanmasına tepki gösterildi.

Şirketin söz konusu uygulamayı kaldırma kararı karşısında endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, kararın halihazırda sadece ABD'de uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, Fransa'nın diğer platformlar gibi Meta'nın da özellikle Avrupa Birliği (AB) Dijital Hizmetler Yasası (DSA) olmak üzere Avrupa düzenlemeleri kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda ihtiyatlı davranmayı sürdüreceği kaydedildi.

2024 yılında yürürlüğe giren DSA'nın sosyal medya platformlarını kullanıcılara sundukları içeriklerden sorumlu tuttuğu hatırlatılan açıklamada, bu yasanın AB'ye üye ülkelerin vatandaşlarını dış müdahaleden ve bilgi manipülasyonundan korumayı hedeflediğine işaret edildi.

Kaynak: AA

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