Fransa'nın Cagnes-sur-Mer kentindeki Renoir Müzesi'nde 4 eser çalındı - Son Dakika
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Fransa'nın Cagnes-sur-Mer kentindeki Renoir Müzesi'nde 4 eser çalındı

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Fransa'nın güneyindeki Cagnes-sur-Mer kentinde bulunan Renoir Müzesi'ne giren 2 kişi, tahmini değeri 9 milyon avro olan 4 sanat eserini çaldı. Belediye Başkanı Bryan Masson, hırsızların kaçarken 4 tablodan ikisini geride bıraktığını, faillerin polis tarafından arandığını açıkladı.

Fransa'nın güneyindeki Cagnes-sur-Mer kentinde bulunan Renoir Müzesi'nden 9 milyon avro değerinde olduğu tahmin edilen tabloların çalındığı belirtildi.

Cagnes-sur-Mer Belediye Başkanı Bryan Masson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah 2 kişi Renoir Müzesi'ne girerek 4 sanat eserini çaldı." ifadesini kullandı.

Masson, müzenin alarmının yerel saatle 05.48'de çaldığını ve 5 dakika sonra belediyeye bağlı polis ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini aktararak, kentin güvenlik kameralarıyla tespit edilen 2 kişinin kaçtığını belirtti.

Faillerin polis tarafından aktif olarak arandığını kaydeden Masson, olayla ilgili açılan soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Masson, "Renoir Müzesi'ne saldırmak, Cagnes-sur-Mer tarihinin ve mirasının bir bölümüne saldırmaktır." ifadesini kullanarak, ülkedeki müzeleri ve tarihi eserleri korumak adına devasa bir güvenlik projesinin başlatılması gerektiğini vurguladı.

Yerel basındaki haberlere göre, Masson, çalınan tabloların tahmini değerinin 9 milyon avro olduğunu belirterek, hırsızların kaçarken 4 tablodan ikisini geride bıraktığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'nın Cagnes-sur-Mer kentindeki Renoir Müzesi'nde 4 eser çalındı - Son Dakika

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