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Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu - Son Dakika
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Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu

Fransa'nın kuzey vilayetleri Nord ve Pas-de-Calais'de etkili olan sel, 10 binden fazla hanenin elektriksiz kalmasına neden oldu. Bölgede 50 kadar kasaba ve kenti etkileyen sel nedeniyle 198 kişi tahliye edildi.

Fransa\'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu
03.01.2024 - 21:05,  Güncelleme: 21:23
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Fransa'nın kuzey vilayetleri Nord ve Pas-de-Calais'de etkili olan sel, 10 binden fazla hanenin elektriksiz kalmasına neden oldu.

Fransa'nın kuzeyini sel vurdu: 10 binden fazla hane elektriksiz kaldı

Pas-de-Calais ve Nord vilayetlerinde dünden bu yana etkili olan kötü hava koşulları, bölge halkının hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Fransa'nın kuzeyini sel vurdu: 10 binden fazla hane elektriksiz kaldı

10 BİNDEN FAZLA HANE ELEKTRİKSİZ KALDI

Ulusal basındaki haberlere göre, sel ve su baskınlarının etkili olduğu 2 vilayette 10 binden fazla hane elektriksiz kaldı. Söz konusu vilayetlerde kuvvetli rüzgar da etkili olurken, su baskınlarının yaşandığı Pas-de-Calais'de teyakkuz için en yüksek tehlike durumu olan "kırmızı alarm" bugün de devam etti. Pas-de-Calais'de 50 kadar kasaba ve kenti etkileyen sel nedeniyle 198 kişi tahliye edildi.

Fransa'nın kuzeyini sel vurdu: 10 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Ahmet yilmaz: GEÇMÎS OLSUN FRANSA Yanıtla 0 0

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