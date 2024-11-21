Fransa'nın Netanyahu'ya İlişkin Tutumu Belirsiz

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Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrini ülkesinin uygulayıp uygulamayacağı konusunda net bir cevap vermeyerek, bu konunun hukuki olarak çok ihtiyatlı davranmayı gerektiren bir durum olduğunu belirtti.

Lemoine, bakanlığın haftalık basın toplantısında, gazetecilerin ısrarlı sorularına rağmen, Fransa'nın, ülkesine geldiği taktirde Netanyahu'yu tutuklayıp tutuklamayacağı konusunda net bir cevap vermekten kaçındı.

Bir gazeteci, Lemoine'a, "(Uluslararası) Ceza Mahkemesi, Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı (Yoav Gallant) hakkında tutuklama kararı aldıklarını duyurdu. Fransa'nın buna tepkisi nedir? Bu, İsrail Başbakanı ile olan üstü örtülü ilişkinizi etkileyecek mi? ve (Netanyahu) Fransa'ya gelse, Fransa'nın tutumu ne olacak, eğer gelse onu tutuklayacak mısınız?" sorularını yöneltti.

Christophe Lemoine, "İsrail konusundaki ilk sorunuza gelince, bu noktayı gerçekten yakından takip ettik, çünkü uluslararası ceza adaleti, bizim için uluslararası istikrarın bir garantisi, tüm durumlarda bağımsız ve tarafsız bir şekilde uygulanabilmeli. Bu dosya da dahil olmak üzere diğer tüm dosyalarda, bağımsız bir şekilde hareket eden mahkeme savcısının çalışmalarını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

UCM Başsavcısı Kerim Han daha önce tutuklama emri talep ettiğinde Fransa'nın yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Lemoine, "Cezasızlıkla mücadele önceliğimizdir. Fransa, 2000 yılından beri Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü'nü onaylamış bir ülkedir ve mahkemenin eylemini sürekli destekliyoruz. Bu nedenle, tepkimiz bu ilkelere uygun olacaktır." görüşünü paylaştı.

Fransız makamlarının, Netanyahu'nun ülkelerine geldiği takdirde tutuklayıp tutuklamayacağı konusuyla ilgili Fransız Sözcü'den somut yanıt alınamayınca, bir diğer gazeteci "UCM tarafından çıkarılan tutuklama emirlerine dönersek, sanırım ilk soruya tam olarak cevap vermediniz. Binyamin Netanyahu??????? Fransa'ya gelirse, somut olarak tutuklanacak mı?" diye sordu.

Lemoine ise bu konuda net bir yanıt vermekten kaçınarak, "Bu hukuken oldukça karmaşık bir soru." dedi.

Bu konuyla ilgili daha sonra geri dönüş yapmaktan memnun olacağını belirten Lemoine, "Ancak bugün için, bu konuda daha fazla yorum yapmayacağım. Tekrar belirtmek isterim ki bu hukuki olarak çok ihtiyatlı (davranmayı) gerektiren bir durum." değerlendirmesinde bulundu.