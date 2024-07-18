Fransa'nın Nice şehrinde 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Fransa'nın Nice şehrinde 7 katlı binanın son katında çıkan yangında 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Nice şehrinin bağlı olduğu Alp-Maritimes Valiliğinin X hesabından yapılan paylaşıma göre, gece 03.00 sıralarında Moulins Mahallesi'nde 7 katlı binada yangın çıktı.

Yangında 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 4 saatte söndürüldü.

Valilik, kurtarma ekiplerine yangının kontrol altına alınmasında gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti.

Nice Savcılığı, yangınla ilgili soruşturma başlatırken, olay yerindeki ilk bulgulara dayanarak kundaklama ihtimalinin değerlendirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise X hesabından yangına ilişkin yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesinin daha fazla kaybın önüne geçtiğini belirtti.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi de X paylaşımında, yakınlarını kaybedenlere taziyelerini iletti.