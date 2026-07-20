Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği'ne Saldırı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransa'nın Tahran Büyükelçiliğinde çalışan 2 diplomatik personelin, İran makamlarınca saatlerce alıkonduğunu bildirdi.

Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, dün akşam Fransa'nın Tahran Büyükelçiliğindeki 2 çalışanın "diplomatik dokunulmazlıklarına aykırı şekilde" İran güvenlik güçleri tarafından "sebepsiz yere" gözaltına alındığını belirtti.

Fransız diplomatik personelinin "son derece ciddi bir yıldırma" eylemine maruz kaldığını aktaran Barrot, 2 personelin saatlerce süren sorgulamalarının ardından Büyükelçiliğe geri döndüğünü kaydetti.

Barrot, Fransız diplomatik personele yönelik "bu şok edici saldırının", İranlı sanatçı ve bilim insanlarını destekleyici sivil toplum programlarına verdikleri destek dolayısıyla gerçekleştiğini ileri sürdü.

Fransa Dışişleri Bakanı, konuya ilişkin İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile görüştüğünü ve Büyükelçilik çalışanlarına yönelik "kabul edilemez" saldırının sonuçsuz kalmayacağını kendisine bildirdiğini ifade etti.