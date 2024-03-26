PARİS, 26 Mart (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da Cuma günü çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının ardından, Fransız hükümeti ülkenin karşı karşıya olduğu potansiyel tehditle başa çıkmak için Pazar günü Vigipirate adlı ulusal güvenlik uyarı sistemini en yüksek seviyeye yükseltme kararı aldı.
Son Dakika › Güncel › Fransa, terör saldırısı sonrası güvenlik uyarı seviyesini yükseltti - Son Dakika
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,91 değer kaybederek 8.856,74 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi yüzde 1,91 değer kaybetti. Analistler, küresel pay piyasalarında belirsizliklerin risk iştahını törpülediğini ifade etti.
Edirne'de, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Şanlıurfa'nın Birecik ve Hilvan ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında 1 kilo 281 gram uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin koordinasyonunda kaçakçılık suçlarına yönelik Hilvan ve Birecik ilçelerinde 'şok yol arama' faaliyeti gerçekleştirildi. Ekiplerce dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda, 1 kilo 281 gram esrar, 189 elektronik sigara ele geçirildi. Uygulamada 8 şüpheli gözaltına alındı.
Giresunlu 59 yaşındaki Meral Sofu, paratiroid bezi adenomu teşhisiyle yönlendirildiği KTÜ Farabi Hastanesinde radyofrekans ve mikrodalga ablasyon yöntemiyle tedavi edildi. Hastaların rahat bir şekilde hayatlarını sürdürebildiği bu yöntem, lokal anestezi altında yapılmakta ve hastaların evlerine dönmesine izin vermektedir. Türkiye Girişimsel Radyoloji Derneği tarafından ödüllendirilen bu tedavi yöntemi, güvenilir ve etkili bir seçenek olarak önerilmektedir.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Gazze'deki duruma hiçbir müdahalede bulunmadığını ve İsrail'le ticaretin artarak devam ettiğini belirtti. Babacan, paranın etkisiyle ilke ve değerlerin göz ardı edildiğini ifade etti.
Alanya Balıkçı Barınağı'nda çıkan yangında yanarak batan tekneden çeşitli parçalar su altından çıkartıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2022 yılında başlattığı iftar etkinliğini bu yıl 81 ilde gerçekleştiriyor. Adıyaman'da da her gün 500 kişilik iftar sofrası kuruluyor. İftar programlarında çocukları eğlendiren ve çeşitli hediyeler veren Vakıflar Genel Müdürlüğü, gençlerin vakıf konusunda bilinçlenmelerini amaçlıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısı üzerine, uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri, Sinop'un güneyindeki doğal limana demir attı. Kentte saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda gemi, kentin güneyinde bulunan İçliman mevkisine sığındı. Balıkçılar da fırtına uyarısı nedeniyle denize açılmayarak barınaklarda beklemeye başladı. Sinop Valiliği ise vatandaşlardan fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.
Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) Yönetim Kurulu Başkanı İklil Ulueren, Ege Üniversitesi Pediatrik Kök Hücre Nakil Merkezi'nin akreditasyon sürecini tamamlayarak Avrupa ve dünya standartlarında bir tedavi merkezi haline geldiğini açıkladı. Merkezin Joint Accreditations Committee of ISCT and EBMT (JACIE) tarafından akredite edildiği belirtilirken, bu sayede kanser hastası çocuklara gelişmiş ülkelerle aynı standartlarda hizmet verilebileceği vurgulandı. Projenin büyük bölümünün iş insanı Nedim Uysal tarafından karşılandığı ifade edildi.
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