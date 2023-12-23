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Fransız Milletvekili Meyer Habib'e yaptırım uygulanmayacak - Son Dakika
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Fransız Milletvekili Meyer Habib'e yaptırım uygulanmayacak

Fransa Ulusal Meclisi, İsrail vatandaşlığı da bulunan milletvekili Meyer Habib'e yönelik 'savaş suçu çağrısı' suçlamalarıyla ilgili yaptırım uygulamayacağını bildirdi. Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet'in, Habib'in sözlerine ilişkin yaptırım uygulamayı reddettiği belirtildi. Bu durum, diğer muhalif milletvekillerine neden yaptırım uygulanmadığı sorularını gündeme getirdi. Fransız milletvekili Thomas Portes, 'İsrailli savaş suçlularının koşulsuz destekçileri birbirini koruyor. Demek ki bir Fransız milletvekili dilediği gibi savaş suçu propagandası yapabilir' ifadelerini kullandı.

Fransız Milletvekili Meyer Habib\'e yaptırım uygulanmayacak
23.12.2023 - 14:29,
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Fransa Ulusal Meclisinin, "savaş suçu çağrısı" ile suçlanan İsrail vatandaşlığı da bulunan milletvekilli Meyer Habib'e yaptırım uygulamayacağı bildirildi.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet'in, Habib'e "(İsrail'in Gazze'deki işi) Bitmedi" sözlerini mecliste sarf ettiği gerekçesiyle yaptırım uygulamayı reddettiğini belirtti.

Portes, Braun-Pivet'e daha önce neden farklı muhalif milletvekillerine yaptırım uyguladığını sorarak, "İsrailli savaş suçlularının koşulsuz destekçileri birbirini koruyor. Demek ki bir Fransız milletvekili dilediği gibi savaş suçu propagandası yapabilir." ifadesini kullandı.

Fransız milletvekili, bu durumun utanç verici olduğunu kaydederek, Braun-Pivet'in, Habib'in dokunulmazlığının kaldırılmasının incelenmesini talep eden muhalif milletvekili Francesca Pasquini'ye yazdığı mektubu paylaştı.

Mektupta Braun-Pivet, Habib'in Gazze'ye ilişkin ifadelerini, mecliste sarf ettiği ve dolayısıyla anayasanın 26. maddesi kapsamında olduğunu savunuyor.

Söz konusu madde, parlamento üyelerinin görevi sırasında sarf ettiği sözler veya genel kuruldaki oyları nedeniyle yargılanamayacağını ve tutuklanamayacağını belirtiyor.

Olay

Ulusal Meclis'te 19 Aralık'ta hükümete soru faslı sırasında söz alan muhalefetteki LFI Milletvekili Eric Coquerel, burada bulunan Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'ya "Kim Gazze Şeridi'nin kuzeyinden sonra güneyini vuran (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin gerçek hedeflerinden şüphe edebilir ki? Oysa Filistinlilerden oraya (güneye) sığınmalarını istemişti." sorusunu yöneltmişti.

LFI milletvekilli ayrıca, İsrail hükümetinin Hamas'tan ziyade Gazze ve Batı Şeria'nın artık Filistin toprakları olmamasını sağlamayı amaçladığından kimsenin şüphe etmediğini belirtmişti.

Bu esnada Meyer Habib, Coquerel'in sözünü 2 kez keserek "(İsrail'in Gazze'deki işi) Bitmedi" demişti.

Farklı milletvekilleri, ifadeleri "savaş suçu çağrısı" teşkil ettiği gerekçesiyle Habib'e yaptırım uygulanmasını ve dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmişti.

Kaynak: AA
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