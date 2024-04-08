Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Rusya'nın Ukrayna'da zafer kazanması halinde "hepimiz kaybederiz" uyarısında bulundu.
Sejourne ve Cameron, The Telegraph gazetesi için kaleme aldıkları ortak makalede, Ukrayna'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İki ülke arasında imzalanan dostluk antlaşması Entente Cordiale'in 120. yıl dönümü kapsamında ortak işbirliklerine de değinen bakanlar, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı destekleme konusunda diğer ülkelere çağrıda bulundu.
Bölgeye yardımların artırılması gerektiğini vurgulayan Sejourne ve Cameron ortak makalelerinde, "Ukrayna kaybederse hepimiz kaybederiz. Ukrayna'yı desteklememenin bedeli, Putin'i püskürtmenin bedelinden çok daha fazla olacak." ifadesini kullandı.
Rusya'yı mağlup etmek için daha fazlasının yapılması gerektiğinin altını çizen ikili, "tüm dünyanın izlediğini ve Ukrayna'yı destekleme konusunda başarısız olunduğu takdirde (kendilerini) yargılayacağını" ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Fransa ve İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'da zafer kazanması halinde uyarıyor - Son Dakika
Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında milli birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Başkan Erdoğan, bayramların toplumda sevgi, saygı ve hoşgörüyü artırmak için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, sağlık, huzur ve mutluluğun herkesin olmasını diledi.
İslahiye Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Ramazan Bayramı dolayısıyla başlattıkları projeyle 30 yetim ve çocuğa bayramlık hediye etti. Okulda görevli öğretmen ve öğrencilerin yürüttüğü 'FSM MTAL hayırda yarışıyor' projesi kapsamında, 30 yetim ve çocuk tespit edildi ve onlara bayramlık hediye edildi. Projeye birçok yerden hayırsever vatandaş da katıldı. Okul Müdürü Ahmet Kurt, destek verenlere teşekkür etti.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 693 adet A4 Sentetik Bonzai, 10 adet sentetik ecza, bir miktar eroin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Doğan, bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla geçmesini temenni etti.
Elazığspor-K. Bulvarspor maçının ikinci yarısına çıkamayan tecrübeli kaleci Hakan Canbazoğlu'nun sağlık durumu, midesinden rahatsızlanması nedeniyle değiştirildi. Genel sağlık durumu iyi olan Canbazoğlu, Hacettepe 1945 deplasmanında forma giyebilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?