Fransa ve Japonya stratejik ve ekonomik bağları güçlendirmeyi taahhüt etti - Son Dakika
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Fransa ve Japonya stratejik ve ekonomik bağları güçlendirmeyi taahhüt etti

Fransa ve Japonya stratejik ve ekonomik bağları güçlendirmeyi taahhüt etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Japonya Başbakanı Fumio Kişida'yı Elysee Sarayı'nda ağırladı. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin bir dönüm noktası olduğu belirtildi. İki lider, Hint Pasifik'in uluslararası hukuka dayalı özgür ve açık bir bölge olarak kalması için işbirliğini güçlendirme sözü verdi. Ayrıca, Fransız Silahlı Kuvvetleri ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri arasındaki işbirliğini artırmayı amaçlayan bir anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunda uzlaştı. Görüşmede ayrıca, Fransız-Japon Niyet Bildirgesi kabul edildi ve temel kaynakların tedarikini ve sürdürülebilir kullanımını teşvik etmeyi amaçladığı belirtildi.

03.05.2024 00:37
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Fransa ve Japonya stratejik ve ekonomik bağları güçlendirmeyi taahhüt etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Japonya Başbakanı Fumio Kişida'yı ağırladı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, görüşmenin iki ülke arası ilişkilerde bir dönüm noktası niteliğinde olduğu belirtildi.

İki lider, Hint Pasifik'in "her türlü baskıdan uzak uluslararası hukuka dayalı özgür ve açık" bir bölge olarak kalması için işbirliğini güçlendirme sözü verdi.

Taraflar ayrıca, Fransız Silahlı Kuvvetleri ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri arasındaki işbirliğini artırmayı amaçlayan bir anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunda uzlaştı.

Görüşmede, kritik metaller alanında işbirliğine ilişkin Fransız-Japon Niyet Bildirgesi de kabul edildi.

Bildirge ile temel kaynakların tedarikini ve sürdürülebilir kullanımını teşvik etmenin amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa ve Japonya stratejik ve ekonomik bağları güçlendirmeyi taahhüt etti - Son Dakika

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