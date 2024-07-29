Fransa, Venezuela'da yapılan seçim sonuçlarına saygı duyulması gerektiğini bildirdi

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Fransa, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun üçüncü kez devlet başkanlığını kazandığı açıklanan seçimin sonuçlarına ilişkin, halkın kararına saygı duyulması gerektiğini bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezuela halkının devlet başkanlığı seçimlerinde kendisini barışçıl şekilde ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, "halkın seçimine saygı duyulmalı" ifadelerine yer verilirken, Fransa'nın oy tutanaklarının ve oy verme merkezlerinden elde edilen sonuçların tam olarak yayınlanmasını da içerecek şekilde Venezuela seçim yasasının uygulanmasını istediği dile getirildi.

Öte yandan, "yalnızca seçim sürecinin tam şeffaflığının" oylamanın doğruluğunu ve halk iradesine saygıyı garanti edebileceği vurgulandı.

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre Maduro, yüzde 51,20 ile dün devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Venezuela muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.