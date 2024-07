Fransız aile Beyşehir'de kaybolan kedileri için gözyaşı döküyor

Güncel

Fransız aile Beyşehir'de kaybolan kedileri "Ruby" için gözyaşı döküyor

KONYA - Karavanlarıyla dünya turuna çıkan Fransız aile, geldikleri Türkiye'de, Konya'nın Beyşehir ilçesinde kayıplara karışan ve haftalardır arayıp bulamadıkları kedileri Ruby için gözyaşı döküyor.

Fransa'da yaşayan Cedric, eşi Aurelie ve çocukları Lily ile Zoe Bonnat yaklaşık 40 gün önce Beyşehir ilçesinde kayıplara karışan kedileri Ruby'i bulabilmek için seferber oldu. İki yıldır karavanlarıyla dünya turunda olan ve tüm Avrupa ülkelerini gezip Fas'a kadar giden ve son üç aydır da Türkiye'de bulunan Fransız aile, Türkiye'den sonra Gürcistan, Ermenistan ve Hindistan'a gitmeyi planlarken geldikleri Beyşehir ilçesinde yanlarına yol arkadaşı olarak aldıkları kedileri Ruby'i kaybetti. 24 Mayıs 2024 tarihinde kayıplara karışan kedilerini Beyşehir'de her yerde arayıp sosyal medyada ilanlar veren, ağaçlara ve duvarlara ilanlar asan, bin euroluk ödül koyan aile fertleri, polis merkezine de kayıp kedileri için başvuruda bulunarak yardım istedi, ancak aradan geçen haftalara rağmen kayıp kedilerine ulaşamadı.

Baba Cedric Bonnat, "Ruby bir sabah her zamanki gibi saat 07.00'de dışarı çıktı ve genellikle bir veya iki saat içinde geri dönerdi ama bu kez geri dönmedi. Aramaya başladık ve haftalar geçti, kedimizi kaybettik. Çok üzgünüz ve herkesin yardımlarını bekliyoruz" dedi. Bonnat, kedilerinin kaybolduğu gün her nereye gittiyse, gittiği yerden geri dönmediğini aktararak, "Saat 10.00-11.00 gibi endişelenmeye başladık. Onu her yerde aramaya başladık. Beyşehir'de her yeri aradık. İki hafta boyunca çocuklar sınavlarına çalışırken burada kaldık. Sınavları online olarak verdiler. Fransa'ya gittik ve tekrar buraya geldik, tekrar aramaya başladık, onu bulmaya çalıştık. Belki birisi onu sokakta buldu ve kaybolduğunu düşündü. Eğer bulduysanız, lütfen bizimle iletişime geçin. Beyaz, uzun tüylü, mavi gözlü ve yüzünde kahverengi lekeleri olan bir kedi. Onun yokluğu bizim için büyük bir kayıp. Türkiye'de, Fas'ta pek çok ülkede çok güzel hatıralarımız var. Türkiye, gezdiğimiz yaklaşık 40 ülke arasında en çok yardımsever insanlarla tanıştığımız ülke oldu. Bize yardım eden herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bonnat, tekrar geldikleri Türkiye'den yine ayrılacaklarını ancak üç ay içinde tekrar geri dönerek yine bulmak için ellerinden geleni yapacaklarını da vurgulayarak, "Bin euroluk ödülümüz devam ediyor. Lütfen bize yardım edin. Döndüğümüzde onu almak istiyoruz. Beyşehir halkına, polisimize ve belediye başkanımız Adil Bayındır ve diğer yetkililere de bizlere verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.