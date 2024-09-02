Fransız Deniz Kuvvetleri'ne ait Languedoc Fırkateyni Komutanı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti - Son Dakika
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Fransız Deniz Kuvvetleri'ne ait Languedoc Fırkateyni Komutanı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti

Fransız Deniz Kuvvetleri\'ne ait Languedoc Fırkateyni Komutanı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer\'i ziyaret etti

Fransız Deniz Kuvvetleri'ne ait Languedoc Fırkateyni Komutanı Yarbay Loic Boyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Ziyarette tarihi ve limanlar hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

02.09.2024 16:26  Güncelleme: 16:35
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(MERSİN)- Görev nedeniyle Mersin'i ziyaret eden Fransız Deniz Kuvvetleri'ne ait Languedoc Fırkateyni Komutanı Yarbay Loic Boyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim'in de yer aldığı ziyarette Languedoc Fırkateyni Komutanı Yarbay Loic Boyer, Başkan Seçer'e de kendilerini ağırladığı için teşekkür etti. Mersin'e ilk kez geldiklerini ve Tarsus'u gezdiğini söyleyen Yarbay Boyer, "Tarihi çok seviyorum. Onun için öncelikle müzeye, St. Paul Kuyusu'na ve St. Paul Kilisesi'ne gittim ve gezdim. Öyle zannediyorum ki Tarsus'un 9 bin yılı aşkın bir tarihi var. Çok tesir altında kaldım" dedi.

"Her şeye rağmen sahil kenti olmak bir kente çok daha farklı bir kimlik katıyor"

Tarsus'un çok tarihi bir şehir olduğundan dile getiren Başkan Seçer, Tarsus tarihi hakkında bilgiler verirken, Mersin Limanı'nın da burada olmasının sebebinin Tarsus'taki bazı tarihi gelişmeler olduğuna değindi. Tarsus'un yaklaşık 10 bin yıl önce oluşmasının nedeninin de Berdan Nehri olduğunu belirten Seçer, "Berdan Nehri çok bereketli bir nehir. Berdan Nehri'nin tarihteki Jüstinyen'e kadar önemli kollarından bir tanesi gezdiğiniz müzenin altından gidiyor" diyerek bugünkü Liman'ın oluşma şeklini anlattı.

Seyir amaçları hakkında bilgi veren Boyer de, "Yakın Doğu'daki kritik durumu biliyorsunuz. O yüzden 2 aylık bir görevle görevlendirildik. Bu arada ikmallerimiz için Mersin Limanı'na uğruyoruz. Tabi bu arada, bizim NATO müttefikimiz Türk Deniz Kuvvetleri'nizle daha iyi ilişkiler kurmak ve onlarla birlikte ortak tatbikatlar yapabilmek için de fırsattan istifade ediyoruz" dedi.

Başkan Seçer, şöyle devam etti: "Biz de tabii buradaki gelişmelerden en çabuk etkilenen kıyı kentlerinden bir tanesiyiz. Özellikle hem Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hem Orta Doğu'daki çatışmalar ve gelişmeler bizi direkt etkiliyor. Her şeye rağmen sahil kenti olmak bir kente çok daha farklı bir kimlik katıyor. Daha hareketli ve daha enerjik oluyor. Tabi birçok ülkeyi ve sahil kentlerini geziyorsunuz, sahil kentleri daha dinamik bir toplum oluyor. Özellikle de Akdeniz sahilleri bu şekilde"

Ziyarette son olarak Seçer Boyer'e Kraliçe Aba büstü hediye ederken; Boyer de Seçer'e Languedoc Gemisi'nin ambleminin yer aldığı bir tabak hediye etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fransız Deniz Kuvvetleri'ne ait Languedoc Fırkateyni Komutanı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransız Deniz Kuvvetleri'ne ait Languedoc Fırkateyni Komutanı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti - Son Dakika
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