Fransız Donanması, Yemen\'den Gelen İki Drone\'u Düşürdü

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PARİS, 21 Şubat (Xinhua) -- Fransız donanması, Husilerin uluslararası ticari gemileri hedef aldığı Kızıldeniz'de Yemen'den gelen iki drone'u düşürdü.

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan yazılı açıklamada, "Fransız Çoklu Görev Firkateynleri, 19-20 Şubat gecesi Aden Körfezi ve Kızıldeniz'in güneyindeki ilgili devriye bölgelerinde Yemen'den gelen çoklu drone saldırılarını tespit etti. İki drone imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Fransız donanma operasyonunun, Avrupa Birliği'nin (AB) başlattığı operasyonun hedefine destek olduğu belirtildi.

AB, Pazartesi günü kendi ticari ve güvenlik çıkarlarını korumak amacıyla Kızıldeniz ve Körfez bölgelerine, Yunanca "zırh" anlamına gelen "ASPIDES" kod adıyla bir donanma görevi başlattığını duyurmuştu.

Öte yandan Fransız medyası ülkenin, hava savunma kabiliyetlerine sahip Alsace fırkateyni ile denizaltı savar Languedoc firkateynini bölgeye gönderdiğini duyurdu.

Husi ordusu Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de ve Aden Körfezi'nde İsrail'le bağlantılı ticari gemilere ve İsrail'e giden gemilere füze saldırıları düzenlemeye devam edeceğini ve ancak İsrail Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurursa bunlara son vereceğini açıklamıştı.