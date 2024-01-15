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Fransız Milletvekili: Fransız Basını ve Diplomasisi Gazze Konusunda Zarar Veriyor - Son Dakika
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Fransız Milletvekili: Fransız Basını ve Diplomasisi Gazze Konusunda Zarar Veriyor

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Aymeric Caron, Fransız basını ve diplomasisinin, devam eden İsrail saldırıları nedeniyle yıkımın yaşandığı Gazze konusundaki 'tutumunun ve sessizliğinin' zarar verdiğini belirtti. Caron, İsrail askerlerinin füze üzerine yazdığı notun ve Hamas tarafından rehin alınan kişilerin afişlerinin asıldığı parlamento hizmet binasının fotoğrafını paylaşarak, Gazze'de süren katliamı reddettiği ve ateşkes istediği için karalama kampanyalarına maruz kaldığını ve tehdit edildiğini aktardı. Caron ayrıca, Fransız basınının Gazze konusundaki tutumunu eleştirerek, Fransız diplomasisi ve basınının uluslararası adalet ve elzem barışa ilişkin bakış açısını benimsemesinin vakti geldiğini ifade etti.

Fransız Milletvekili: Fransız Basını ve Diplomasisi Gazze Konusunda Zarar Veriyor
15.01.2024 - 17:07,  Güncelleme: 17:10
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Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Aymeric Caron, Fransız basını ve diplomasisinin, devam eden İsrail saldırıları nedeniyle yıkımın yaşandığı Gazze konusundaki "tutumunun ve sessizliğinin" zarar verdiğini belirtti.

Milletvekili Caron, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail askerlerinin, üzerine "Aymeric Caron, şimdi ağlayabilirsin" şeklinde bir not yazdığı füzenin ve Hamas tarafından rehin alınan kişilerin afişlerinin asıldığı parlamento hizmet binasının fotoğrafına yer verdi.

Caron, "Gazze'de süren katliamı reddettiği ve ateşkes istediği için" karalama kampanyalarına maruz kaldığını ve tehdit edildiğini aktardı.

Fransız Le Monde ve Liberation gazetelerinin, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Rusya'ya uygulandığı gibi İsrail'e de yaptırım uygulanmasını istediği köşe yazısını, geçerli bir sebep göstermeden yayımlamayı reddettiğini belirten Caron, ülke basınının Gazze konusundaki tutumunu eleştirdi.

Muhalif milletvekili, "Fransız diplomasisi ve basınının, uluslararası adalet ve elzem barışa ilişkin bakış açısını benimsemesinin vakti gelmiştir. Sessizlikleri ve tutumları zarar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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