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Fransız Milletvekili İsrail'e Karşı Yaptırım Uygulanmasını İstedi - Son Dakika
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Fransız Milletvekili İsrail'e Karşı Yaptırım Uygulanmasını İstedi

Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes, İsrailli yetkililerin Gazze'de 'soykırım' yaptığını belirterek, iktidardan İsrail'e karşı yaptırım uygulamasını istedi. Portes, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uluslararası baskıya boyun eğmeyi reddettiğini açıklamasını paylaşarak, İsrail'in aşırı sağcı fanatik bir lider tarafından kontrol edildiğini ifade etti. Portes, Fransa'nın derhal İsrail'e karşı yaptırım prosedürü başlatması gerektiğini vurguladı ve İsrailli yetkililerin soykırım yapmasına sessiz kalmamanın önemine dikkat çekti.

Fransız Milletvekili İsrail\'e Karşı Yaptırım Uygulanmasını İstedi
31.12.2023 - 00:11,
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Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes, İsrailli yetkililerin Gazze'de "soykırım" yaptığını belirterek, iktidardan İsrail'e karşı yaptırım uygulamasını istedi.

Portes, X sosyal medya platformundan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Hedeflerimize ulaşmadan savaşın durdurulmasını talep eden uluslararası baskıya boyun eğmeyi reddettim." açıklamasının haberini alıntılayarak paylaşım yaptı.

"Filistin nefretine bağımlı olan bu aşırı sağcı fanatik (Netanyahu) başkasına zarar veremeyecek hale getirilmeli." ifadesini kullanan Portes, Fransa'nın derhal İsrail'e karşı yaptırım prosedürü başlatması gerektiğini vurguladı.

LFI Milletvekili Portes, ülkesinde bir İsrailli Büyükelçinin olmasını sorgulayarak "Bu insanlar (İsrailli yetkililer) bir soykırım yapıyor, sessizce bunu seyredemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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