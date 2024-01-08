 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fransız Milletvekili İsrail'in Filistin'e yönelik operasyonlarına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Fransız Milletvekili İsrail'in Filistin'e yönelik operasyonlarına tepki gösterdi

Fransa'da muhalefetin önde gelen partilerinden Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) Milletvekili Thomas Portes, İsrailli askerlerin Fransa Ulusal Marşı'nı seslendirdiği anlara ilişkin paylaşımda bulunarak, Fransızların 'Filistin halkının yok edilmesine' yönelik operasyonlara katılmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi. Portes, İsrail ordusundaki yabancı uyruklu vatandaşların arasında Fransızların, ABD'lilerin ardından en büyük orana sahip olduğunu ifade etti. Fransa Adalet Bakanı ve Paris Savcılığına, İsrail ordusuna suç ortaklığı yapan askerler hakkında soruşturma açmaları çağrısını yineledi.

Fransız Milletvekili İsrail\'in Filistin\'e yönelik operasyonlarına tepki gösterdi
08.01.2024 - 11:52,  Güncelleme: 12:04
Abone Ol

Fransa'da muhalefetin önde gelen partilerinden Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) Milletvekili Thomas Portes, İsrailli askerlerin Fransa Ulusal Marşı'nı seslendirdiği anlara ilişkin paylaşımda bulunarak, Fransızların "Filistin halkının yok edilmesine" yönelik operasyonlara katılmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

LFI Milletvekili Portes, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusundaki askerlerin Fransa Ulusal Marşı La Marseillaise'i söylediği anlara ilişkin görüntü paylaştı.

Portes, paylaşımında İsrail ordusundaki yabancı uyruklu vatandaşların arasında Fransızların, ABD'lilerin ardından en büyük orana sahip olduğunu ifade etti.

İsrail'de 4 bin 185 Fransız asıllı askerin "savaş suçu işleyen, etnik temizlik ve soykırım yapan" ordunun saflarında yer aldığına dikkati çeken Portes, Fransa vatandaşlarının, "Filistin halkının yok edilmesine" yönelik askeri operasyonlara katılmasını "kabul edilemez" olarak niteledi.

Portes, Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti ve Paris Savcılığına, İsrail ordusuna suç ortaklığı yapan askerler hakkında soruşturma açmaları çağrısını yineledi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 22 bin 835 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 176'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 510 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 334 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 152 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Milletvekili, Filistin, Fransa, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız Milletvekili İsrail'in Filistin'e yönelik operasyonlarına tepki gösterdi - Son Dakika


12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:06
Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35
Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:26
Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:25
Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:21
Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var

Son Dakika
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:25 Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:26 Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00 Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler
11:00 Eşini 10 yerinden bıçaklayan koca, 'Sadakat' indirimiyle tahliye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 13:18:35. #1.12#
SON DAKİKA: Fransız Milletvekili İsrail'in Filistin'e yönelik operasyonlarına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement