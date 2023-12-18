Fransız Milletvekilleri İsrail\'e Yaptırım Talep Etti

Fransa'da bazı milletvekilleri, Fransız Dışişleri mensubunun İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülmesi nedeniyle İsrail'i eleştirerek bu ülkeye yaptırım uygulanmasını talep etti.

Fransız hükümetini, personelini ve ailesini korumak için gerekli tedbirleri almamakla suçlayan vekillerden biri olan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekilli Carlos Martens Bilongo, konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Bilongo, "Bu olay, bölgede son dönemde yaşanan gerilimin bir sonucudur. Ne yazık ki daha fazla ölüm olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kötüleşen durumu Fransa'nın "İsrail'in kendini savunma hakkını" tekrar tekrar teyit etmesine ve İsrail'in bunu "koşulsuz destek" olarak yorumlamasına bağladığını belirten Bilango, Fransız Dışişleri mensubunun İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülmesi nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Öte yandan, Val-d'Oise milletvekili Aurelien Tache de yaptığı açıklamada, "Rehineleri, çalışanlarımızı, özellikle de on binlerce kadını, çocuğu öldürüyorlar. Fransa bu suçluları desteklemeye nasıl devam edebilir?" değerlendirmesinde bulundu.

Yeşiller (EELV) partisi milletvekili Sandrine Rousseau ise İsrail'in üzerindeki baskıyı arttırmak ve bu ülkeye yaptırım uygulama seçeneğini göz önünde bulundurmak gerektiğini kaydederek, "Gazze'deki hedefleri ne? Bu bölgenin yok edilmesi mi? Gazze halkını yerinden etmek mi? Gözlerimizin önünde yaşananların devam etmesine izin veremeyiz." dedi.

Ulusal basın ve Fransız milletvekilleri, Gazze'de öldürülen Dışişleri Bakanlığı mensubunun 20 yılı aşkın süredir Gazze Fransız Enstitüsünde çalışan "Ahmed Ebu Şemle" isimli Filistinli olduğunu duyurmuştu.

NUPES ittifakı milletvekili Elsa Faucillon, X'teki paylaşımında, Ahmed Ebu Şemle'nin 23 senedir Dışişleri Bakanlığı için çalıştığını ve Gazze'deki Fransız Enstitüsünde görev yaptığını belirtmişti.

Milletvekili Faucillon, Fransa'nın, Bakanlık mensubunun 4 oğlunu "Gazze'den çıkışına izin verilenler" listesine almadığını ve Ebu Şemle'nin bu nedenle Gazze'de onlarla birlikte kalmayı tercih ettiğini kaydetmişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, bir mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 Aralık'ta İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir konutu vurması sonucu Bakanlık mensubunun ağır yaralandığı, birçok kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Yaralı Bakanlık mensubunun daha sonra hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, öldürülen kişinin kimliğine ilişkin bilgi verilmezken Fransa'nın, sivillerin yaşadığı bu konutun vurulmasını kınadığı ifade edilmişti.

Açıklamada, Fransa'nın, İsrail makamlarından en kısa sürede bu bombardımanın hangi koşullarda yapıldığını aydınlatmasını istediği kaydedilmişti.