Fransa\'da muhalif milletvekilleri İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi

Güncel

Fransa'da muhalif milletvekilleri, İsrail'in güvenli bölge olduğunu ileri sürerek 1 milyonu aşkın Filistinliyi sürdüğü Gazze'nin Refah kentine yönelik saldırılarına tepki göstererek İsrail'in soykırım yaptığını belirtti.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarının devam ettiğini belirterek, "savaş suçlularının" engellenmesi çağrısında bulundu.

"Fransa'nın, Soykırım Sözleşmesi'ne attığı imzaya saygı duyulması" gerektiğini belirten Melenchon, hükümetten İsrail'e silah ambargosu ve ekonomik yaptırımlar uygulamasını istedi.

Melenchon, söz konusu yaptırımları İsrail'i "ateşkese zorlamanın en kısa yolu" olarak niteledi.

LFI Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot da X sosyal medya platformundaki paylaşımında, 1,4 milyon Filistinlinin Refah'a sığındığını, suyun, elektriğin ve ilacın olmadığı zorlu şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

Milletvekili Panot, "(Binyamin) Netanyahu, buraya ölümcül bir saldırı başlatmaya karar veriyor. Soykırım riski her geçen gün kesin hale geliyor. Bu kitlesel katliamların karşısında asla sessiz kalmayacağız." ifadesini kullandı.

Bir diğer LFI milletvekili Thomas Portes, bir Fransız sağlık görevlisi tarafından kaydedilen ve Refah saldırılarında öldürülen çocukların yer aldığı görüntüleri paylaşarak İsrail'in "katliam" yaptığını vurguladı.

Portes paylaşımında, İsrail'in Refah'ta sivilleri hedef aldığını, hastanelerde yaralılara müdahale edecek yeterli ekipmanın olmadığını bildirerek saldırılara tepki gösteren sağlık görevlisinin "Nasıl soykırımdan bahsedilmez? Bu tiksindirici" sözlerini de paylaştı.

İsrail'in Refah'a saldırıları

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.

Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin sığındığı bir bölge.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 28 bin 340'a, yaralı sayısı da 67 bin 984'e yükseldi.