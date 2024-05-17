Fransız oyuncu Leila Bekhti Filistinlilere destek amacıyla karpuz motifli broş takmasıyla büyük beğeni topladı

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Fransa'da düzenlenen 77. Cannes Film Festivaline katılan Cezayir asıllı Fransız oyuncu Leila Bekhti'nin Filistinlilere destek amacıyla karpuz motifli broş takması sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Bekhti, bu yıl 14-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 77. Cannes Film Festivali'ne katıldı.

Festivalde bu hafta gösterimi yapılan "Furiosa" isimli filmin gösterimi öncesi 60 metrelik kırmızı halıda yürüyen Bekhti, giydiği siyah kıyafetinin yakasına Filistin ile dayanışmanın sembolü olan karpuz motifli kalp şeklinde bir broş taktı.

Bekhti, kırmızı halıda yürüdüğü o anları Instagram hesabından paylaşırken Filistinlilere destek amacıyla bu broşu takması sosyal medyada büyük beğeni topladı. Cezayir asıllı oyuncunun paylaşımı on binlerce kişi tarafından beğenildi.

Bir sosyal medya kullanıcısı oyuncunun paylaşımının altına "Filistin halkının soykırımına 'hayır' diyebilecek güzellik, zeka ve güce sahip Fransız oyuncuları nadir" yorumunu yaparak Bekhti'ye teşekkür etti.

Bu yıl oyuncu Greta Gerwig'in jüri başkanlığını yürüttüğü festivalde 22 film Altın Palmiye ödülü için yarışıyor.