Fransız Senatör: İsrail Başbakanı Gazze'de açlığı silah olarak kullanıyor

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Fransa'da Çevreci Senatörler Grubu Başkanı Guillaume Gontard, tarih kitaplarının, aşırı sağcı İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de "açlığı silah olarak kullandığını" yazacağını belirtti.

Senatör Gontard, Senato Genel Kurulunda Başbakan Gabriel Attal'a yönelik yaptığı konuşmada, gelecekte tarih kitaplarında, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir şiddet patlamasına neden olduğunun yazılacağını bildirdi.

Gontard, tarih kitaplarının ayrıca, Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırılarını iktidarda kalmak için kullandığını, aşırı sağcı müttefikleriyle gece gündüz Gazze'yi bombaladığını, insani yardımın bölgeye girmesine izin vermediğini ve bölgede "açlığı silah olarak kullandığını" yazacağını belirtti.

Uluslararası Adalet Divanının ocak ayından bu yana Gazze'de soykırım yaşanma riski olduğu konusunda uyarıda bulunduğunu ifade eden Gontard, 18 Mart'ta Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Gazze için "açık hava mezarlığı" benzetmesi yaptığını hatırlattı.

Gontard, gazetecilerin ve doktorların Gazze'de "kıyamete" benzeyen durumu belgelediğini kaydederek, "(Gazze'de) 4 ayda, dünya genelinde 4 yılda öldürülen çocuk sayısından fazla çocuk öldürüldü." dedi.

Guillaume Gontard, Gazze'de yağan bombaların ve açlığın insanları kesin bir ölüme götürdüğüne ve bölgenin yaşanmaz hale geldiğine işaret etti.

Güney Yarım Küre ülkelerinin Gazze'de ateşkes sağlanması için çağrıda bulunduğunu ve İsrail ile ilişkilerini kestiğini belirten Gontard, ABD'nin ve AB'nin, İsrail'e destek vermeye ve silah göndermeye devam ettiğine dikkati çekti.

Gontard, "Sorumluluğumuz çok fazla. Başbakan Bey, zaten çok gel kaldık. Ancak hala tarihi yazabilirsiniz. Dünyanın 5. gücü olan Fransa, 21. yüzyılın en kötü katliamına seyirci ve suç ortağı kalamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmayı bırakıp eyleme geçilmesi ve İsrail'e karşı yaptırımlara uygulanması gerektiğinin altını çizen Gontard, kurulda bulunan Başbakan Attal'a şu soruları yöneltti:

"Bu akşam Brüksel'de Avrupalı ortaklarımıza İsrail ile Ortaklık Anlaşmasının askıya alınmasını talep edecek misiniz? Kanada'nın yaptığı gibi, İsrail'e yönelik silah ihracatını durduracak mısınız? (Yasa dışı Yahudi) Yerleşim yerleriyle, ticareti durduracak mısınız? (İsrail'deki) Büyükelçimizi geri çağıracak mısınız? Parlamentoda yapılan oylamadaki gibi, Filistin'i tanıyacak mısınız?"

Diğer yandan, Senato Genel Kurulunda söz alan Başbakan Attal, Gazze'de bir insani dram yaşandığını vurgulayarak, "Gazze'de yaşananlarla ilgili, 'Fransa'nın seyirci kaldığının' söylenmesini kabul edemem." dedi.

Attal, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından, ülkesinin, Batılı ülkeler arasında "ateşkes" çağrısında bulunan ve havadan insan yardım gönderen ilk ülkelerden biri olduğunu belirtti.

"Gazze'de durum ciddi ve feci"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bölgeye ilk gidenler arasında olduğunu Attal, Fransa'nın, bölgedeki çatışmanın Lübnan'a ve Orta Doğu'ya sıçramaması için çalıştığını ifade etti.

Attal, "Gazze'de durum ciddi ve feci. Derhal ve kalıcı bir ateşkes ve tüm insani yardım geçişlerinin açılması için çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yeterli miktarda insani yardım girmesini sağlaması gerektiğini vurgulayan Attal, Fransa'nın bunun için de çalışma yürüttüğünü belirtti.