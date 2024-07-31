Fransız Solcu Siyasetçiler İsrail'in Beyrut Saldırısını Kınadı

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Fransa'da solcu siyasetçiler, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesindeki yoğun nüfusla alanlara yönelik saldırılarının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek, bu saldırıya tepki gösterdi.

Fransa'nın solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin lideri Jean-Luc Melenchon X hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın başkentine yönelik "kabul edilemez saldırı" ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "savaşı ve ölümü" yaydığını ve "hukukun ve tüm uluslararası anlaşmaların üstündeymiş gibi" davrandığını belirtti.

Melenchon, "ABD ve Fransa gibi güçlerin" Netanyahu'ya izin vererek "kısa sürede kontrolden çıkacak bir tırmandırmaya" kapı araladıklarını vurguladı.

LFI'nin önde gelen isimlerinden milletvekili Thomas Portes de paylaşımında, Lübnan'a saldırarak "savaş suçlusu" Netanyahu'nun bir kez daha uluslararası hukuku ihlal ettiğini kaydetti.

Portes, İsrail'in Beyrut'a saldırı düzenlediği sırada Gazze'ye yönelik "soykırımını" sürdürdüğünü ve uluslararası toplumun "yayılan savaş riski" karşısında "sağır edici bir sessizliğinin" olduğuna dikkati çekti.

İsrail güçleri, Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya 30 Ağustos'ta hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda 2 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybetmiş, 74 kişi yaralanmıştı.