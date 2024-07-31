Fransız Solcu Siyasetçiler İsrail'in Beyrut Saldırısını Kınadı - Son Dakika
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Fransız Solcu Siyasetçiler İsrail'in Beyrut Saldırısını Kınadı

Fransa'da solcu siyasetçiler, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesindeki yoğun nüfuslu alanlara yönelik saldırılarının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek, bu saldırıya tepki gösterdi. Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin lideri Jean-Luc Melenchon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaşı ve ölümü yaydığını ve uluslararası anlaşmalara uymadığını ifade etti. LFI'nin önde gelen isimlerinden milletvekili Thomas Portes ise İsrail'in Beyrut saldırısıyla birlikte Gazze'ye yönelik soykırımını sürdürdüğünü ve uluslararası toplumun sessiz kaldığını belirtti.

31.07.2024 11:15
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Fransa'da solcu siyasetçiler, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesindeki yoğun nüfusla alanlara yönelik saldırılarının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek, bu saldırıya tepki gösterdi.

Fransa'nın solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin lideri Jean-Luc Melenchon X hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın başkentine yönelik "kabul edilemez saldırı" ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "savaşı ve ölümü" yaydığını ve "hukukun ve tüm uluslararası anlaşmaların üstündeymiş gibi" davrandığını belirtti.

Melenchon, "ABD ve Fransa gibi güçlerin" Netanyahu'ya izin vererek "kısa sürede kontrolden çıkacak bir tırmandırmaya" kapı araladıklarını vurguladı.

LFI'nin önde gelen isimlerinden milletvekili Thomas Portes de paylaşımında, Lübnan'a saldırarak "savaş suçlusu" Netanyahu'nun bir kez daha uluslararası hukuku ihlal ettiğini kaydetti.

Portes, İsrail'in Beyrut'a saldırı düzenlediği sırada Gazze'ye yönelik "soykırımını" sürdürdüğünü ve uluslararası toplumun "yayılan savaş riski" karşısında "sağır edici bir sessizliğinin" olduğuna dikkati çekti.

İsrail güçleri, Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya 30 Ağustos'ta hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda 2 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybetmiş, 74 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransız Solcu Siyasetçiler İsrail'in Beyrut Saldırısını Kınadı - Son Dakika

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