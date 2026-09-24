Fransız vekil Portes, İsrailli askere iftira iddiasıyla Paris'te mahkemeye çıktı

Fransız milletvekili Thomas Portes, İsrail ordusunun Gazze'de işlediği suçlara tepki gösterdiği sosyal medya paylaşımı nedeniyle bir İsrailli askere "iftira attığı" iddiasıyla başkent Paris'te hakim karşısına çıktı.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Portes'in destekçileri, duruşma öncesinde başkentteki Paris Mahkemesinin önünde toplandı.

LFI Milletvekilleri Manuel Bompard ve Ugo Bernalicis'in yanı sıra onlarca Filistin destekçisi, Portes'e destek eylemine katıldı.

Portes'un Gazze'de İsrail ordusu askerlerinin işlediği suçlara tepki verdiği 2024'teki bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle Fransız vatandaşlığı olan İsrailli asker Yohann Knafo'ya "iftira" attığı iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması aynı mahkemede yerel saatle 13.30'dan sonra görüldü.

Fransız hakim, davayla ilgili kararın 26 Kasım'da açıklanacağını duyurdu.

"Filistin hakkında konuşmayı durdurmayacağız"

Duruşmada söz alan Portes, Ocak 2024'te söz konusu paylaşımı yaptığı sırada 3 aydır Gazze'den son derece korkunç görüntülerin geldiğini kaydetti.

Portes, o dönemde halihazırda bölgede yaşananlarla ilgili "21. yüzyılın ilk soykırımı" olduğundan bahsedildiğini belirterek, paylaşımını yaptığı tarihten önce Güney Afrika'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvurmuş olduğuna dikkati çekti.

Davaya konu olan paylaşımın tarihinden önce, Aralık 2023'te bölgede suç işlemiş olabilecek Fransız vatandaşlığı olan İsrailli askerler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatan Portes, 2024'teki paylaşımında Knafo'yu şahsi olarak hedef almadığını savundu.

Portes, hakkındaki hukuki sürecin Gazze'de yaşananlara tepki gösterilmesini engellemeyi amaçladığını savunarak, "Filistin hakkında konuşmayı durdurmayacağız." dedi.

Avukatı, Portes hakkında takipsizlik kararı talep etti

Portes'un avukatlarından Lucie Simon ise Knafo'nun kimliğinin tespit edilmesini sağlayanın ismini, fotoğrafını ve ne iş yaptığını aktaranın CNews kanalı olduğunu savundu.

Simon, Portes'un paylaşımında Knafo'nun kimliğinin tespit edilmesine yol açacak unsurlar iletmediğini kaydederek, müvekkili hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep etti.

Avukat Simon, Knafo'nun Portes'un paylaşımı nedeniyle tacize uğradığını ve bu nedenle sosyal medya hesaplarını sildiğini iddia ettiğini belirterek, Fransız vekilin paylaşımından sonra söz konusu askerin medyaya konuşmaya devam ettiğine dikkati çekti.

"Gazze'de yaşananlarla ilgili eş zamanlı bilgilere sahiptik" açıklaması

Duruşmada tanıklık eden Uluslararası Hukuk Profesörü Rafaelle Maison, Portes'un paylaşımını yaptığı tarihte Gazze'de yaşananlarla ilgili kamuoyunun nelerden haberdar olduğu hakkında bilgi verdi.

Maison, Ocak 2024'te İsrailli askerlerin bölgede işledikleri suçlara ilişkin paylaşımlar yapmaya başladığını kaydederek, o dönem Gazze'de yaşananlarla ilgili "Eş zamanlı bilgilere sahiptik." dedi.

Ekim 2023 ve Ocak 2024 arası Gazze'de yaklaşık 22 bin kişinin öldürülmüş olduğunu, bu süreçte 1000 çocuğun ampute edildiğini belirten Maison, dönemin İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın 2023 yılının sonunda Gazzeliler için "İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz." ifadelerini kullandığını hatırlattı.

Maison, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kasım 2023'teki konuşmasında "Gazze çocuklar için bir mezarlığa dönüşüyor." dediğini aktardı.

İsminin basında paylaşılmasını istemeyen Knafo'nun avukatı da mahkeme heyetine "Bugün sizlerden İsrail devletini yargılamanızı istemiyoruz." diyerek, müvekkilinin İsrail ordusunda bir hemşire olarak çalıştığını belirtti.

Portes'un CNews kanalının paylaşımından yaklaşık 20 dakika sonra davaya konu olan paylaşımı yaptığını kaydeden Knafo'nun avukatı, müvekkilinin kendi güvenliğinden endişe ettiği için duruşmaya katılmadığını savundu.

Süreç

Fransız CNews kanalının 2 Ocak 2024'te ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından, Knafo ile yapılan bir röportaj paylaşılmıştı.

Kanalın hesabından yapılan paylaşımda ayrıca Knafo'nun röportajda sarf ettiği "Savaşta olan askerler olarak yaşadıklarımız ile İsrail sınırları içinde yavaşça yeniden başlayan hayat arasında fark var." ifadelerine de yer verilmişti.

Portes, aynı gün söz konusu kanalın paylaşımını alıntılayarak, Gazze'de yaşananlarla ilgili "İsrail'de geceler yeniden başlıyor. Binlerce sivil, bombaların altında ölürken, gıda, su, tedavi eksikliği nedeniyle ölmeye mahkum edilirken, İsrailli savaş suçluları televizyonda geçit töreni yapıyor. Filistin halkına destek." ifadelerini kullanmıştı.

Knafo, Portes'un paylaşımıyla kendisine "iftira attığı" iddiasıyla Fransız vekil hakkında Şubat 2024'te şikayetçi olmuştu.