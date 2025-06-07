Fransızlara Soykırıma Suç Ortaklığı Soruşturması - Son Dakika
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Fransızlara Soykırıma Suç Ortaklığı Soruşturması

07.06.2025 16:08
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Fransa, Gazze'ye yardım girişimini engelleyen İsrailli vatandaşlara soykırım soruşturması başlattı.

Fransa'da, Gazze'ye insani yardım girişini engelleyen İsrail vatandaşı Fransızlara yönelik "soykırıma suç ortaklığı" soruşturması başlatıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı (Pnat), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye 2024'ün ocak ile mayıs ayları arasında insani yardımların girişini engellemeye çalışan Fransa vatandaşlarına yönelik soruşturma açtı.

Soruşturma kapsamında Gazze'ye yardım girişine izin vermeyen "Israel is Forever" ve "Tzav-9" isimli dernekler ve yardımları engellemeye çalışan Fransız vatandaşları "soykırıma suç ortaklığı, soykırımı teşvik ve insanlığa karşı suçlara ortaklık" ile suçlandı.

Kasım 2024'te Fransız Yahudi Barış Birliği (UJFP) ve Fransız vatandaşı Filistinli bir kişinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma, İsrail'in 2024 yılı başındaki faaliyetlerine yönelik "soykırım" ifadesinin kullanıldığı ilk soruşturma olma niteliğinde.

-? ?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 497 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 793 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 772'ye, yaralıların sayısı da 125 bin 834'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransızlara Soykırıma Suç Ortaklığı Soruşturması - Son Dakika

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