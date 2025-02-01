Hatay'ın Samandağ ilçesinde freni arızalanan tırın iş yerine girmesi sonucu sürücü yaralandı.
Cebrail D'nin kullandığı tır, Gözene Mahallesi'nde fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak kapalı olan restorana girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Freni Arıza Yapan Tır, Restorana Girdi - Son Dakika
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