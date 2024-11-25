Freni Boşalan Kamyonet, 7 Araca Çarptı: 2 Yaralı

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ANKARA'nın Mamak ilçesinde freni boşalan kum yüklü kamyonet, 7 araca çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.13'te Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde, meydana geldi. Caddede seyir halinde olan kum yüklü bir kamyonetin freni boşaldı. Bunun üzerine sürücüsünün idaresinden çıkan kamyonet karşı şeride geçerek önce trafik ışıklarında bekleyen araçlara daha sonra ise park halindeki araçlara çarparak durabildi. Yolda bulunan bir otomobilin sürücüsünün, üzerine gelen kamyonetten geri geri giderek kurtulduğu da görüldü. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, 7 araç da hasar meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.