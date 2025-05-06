Friedrich Merz Almanya'nın Yeni Başbakanı - Son Dakika
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Friedrich Merz Almanya'nın Yeni Başbakanı

Friedrich Merz Almanya\'nın Yeni Başbakanı

CDU lideri Friedrich Merz, Federal Meclis'te 325 oy ile başbakan seçildi, Almanya'nın 10. Başbakanı oldu.

06.05.2025 18:14
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Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisinin Genel Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis'te ikinci tur oylamada başbakan seçildi.

Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner başkanlığında toplanan genel kurulda yapılan gizli oylamada Merz, ikinci tur oylamaya katılan 618 milletvekilinden 325'inin oyunu aldı.

Oylamada 289 milletvekili "hayır" oyu kullanılırken, 1 milletvekili çekimser kaldı, 3 oy da geçersiz sayıldı.

Merz, ???????böylece İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Almanya'nın 10. Başbakanı oldu.

Friedrich Merz, bugün ilk tur oylamada 310 milletvekilinin desteğini alsa da başbakan seçilmesi için gereken 316 oya ulaşmamıştı.

Merz'in eşi Charlotte Merz ile kızları Constanze ve Carola oylamayı tribünden izledi. Eski Başkan Angela Merkel ilk tur oylamada tribünde yer alırken, ikinci tura gelmedi.

Başbakan seçilen Friedrich Merz, oylama sonucu açıklandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı olan Bellevue Sarayı'na gitti.???????

Merz, "başbakanlğa atama" belgesini aldı

Burada düzenlenen törende Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Merz'e "başbakanlığa atama" belgesini verdi.

Steinmeier, Merz'i tebrik ederek başarılar diledi.

Törenin ardından yeniden Federal Meclis'e giderek yemin edecek olan Merz, daha sonra kabinenin yeni üyeleriyle Bellevue Sarayı'na geçecek. Yeni bakanlar burada Cumhurbaşkanı Steinmeier'den atama belgelerini alacak. Ardından meclise dönecek olan bakanlar burada yemin ettikten sonra resmen göreve başlayacak.

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), 23 Şubat'ta düzenlenen erken genel seçimden 45 gün sonra 9 Nisan'da hükümeti kurmak için koalisyon protokolü üzerinde anlaşmıştı.

Ardından CDU, CSU ve SPD ilgili kurullarda koalisyon protokolüne onay verdikten sonra dün koalisyon protokolü söz konusu partilerin lideri tarafından imzalanmıştı.

23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimden sonra hükümeti kurmak için anlaşan CDU/CSU partileri ve SPD'nin mecliste toplam 328 sandalyesi bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Friedrich Merz Almanya'nın Yeni Başbakanı - Son Dakika

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