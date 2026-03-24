Üye Girişi
Son Dakika Logo

FSB, Ukrayna'nın Terör Saldırılarını Önlediğini Açıkladı

24.03.2026 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moskova'da planlanan terör saldırıları FSB tarafından engellendi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'nın, başkent Moskova ve Moskova bölgesinde düzenlemeyi planladığı terör saldırılarının önlendiğini ileri sürdü.

Moskova ve Moskova bölgesinde terör saldırılarının engellendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna istihbaratının, Moskova ve Moskova bölgesinde kritik öneme sahip unsur hükümet temsilcileri, Savunma Bakanlığı ve kolluk kuvvetleri yetkililerine yönelik terör saldırıları düzenleme hazırlığı yaptığına dair bilgi elde edildi. Bunun ardından gerekli adımlar atıldı. Alınan önlemler sonucunda, el yapımı bomba ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanımıyla planlanan terör saldırıları önlendi."

Terör saldırısı için Moskova merkezli bir şirketten İHA satın alınması girişiminin engellendiği aktarılan açıklamada, "Polonya'dan Rusya'ya getirilen ve patlayıcı maddeyle donatılan ısıtıcı tabanlıkların" da ele geçirildiği, bu konuda şüpheli 1994 doğumlu yabancı uyruklu bir vatandaşın gözaltına alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ukrayna, Moskova, Savunma, Güncel, Terör, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 14:03:55. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.