FÜ'de Kanser ve Spor Farkındalığı Etkinliği

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FÜ'de 'kanserden önce sporla tanış' etkinliği

ELAZIĞ - Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde 'kanserden önce sporla tanış' söyleşi programı düzenlendi.

Kanserden önce spora farkındalık, sağlıklı yaşamak ve spora özendirmek adına Dünya Kanser Günü vesilesiyle, Fırat Üniversitesi Hastanesi ve Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü organizasyonunda etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katılan Fırat Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Aygen, kanserin etkenlerini, obezitenin kanser üzerindeki rolünü ve sporun kansere karşı faydalarını anlattı.

Yoğun katılımla Fırat Üniversitesi Hastanesi 10. kat konferans salonunda gerçekleşen söyleşi programında katılımcıların sorularını cevaplayan Prof. Dr. Erhan Aygen, kanser bilincini oluşturmak için benzer programların organize edilmesinin çok önemli olduğunu aktardı.

Elazığ Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Yeşilay Elazığ Şubesi katkılarıyla gerçekleşen etkinliğin devamı pazar günü 'kanserden önce sporla tanış doğa yürüyüşü' programıyla devam edecek.