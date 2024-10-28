Fuhuş Operasyonu: 16 Kadın Kurtarıldı

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Başkentte fuhşa aracılık etmekle suçlanan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 16 mağdur kadın kurtarıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Daire Başkanlığınca "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçu kapsamında hazırlanan araştırma raporuna istinaden Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince kent genelinde çalışma başlatıldı.

Bunun üzerine 2 şüphelinin söz konusu suçu işlediklerini tespit eden ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı, 10'u yabancı uyruklu, 16 mağdur kadını da kurtardı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sırasında aynı suçla ilgili başka davada hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi daha takibe takıldı.

Bu kişi de yakalanarak, cezaevine teslim edildi.