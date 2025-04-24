ŞÜPHELLER TUTUKLANDI
Kütahya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler Ö.A. (36), H.A. (41), İ.K. (54), S.Y. (66), T.K. (76) ile İ.K. (69), savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemece ifadeleri alınan 6 şüpheli, 'fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.
Son Dakika › Güncel › Fuhuş Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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