Fuhuş Operasyonunda 9 Tutuklama, 12 Kadın Kurtarıldı

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Bitlis, Van ve Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı, 12 kadın kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, yüksek maaş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhşa zorlayan çete üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yürütülen 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu, çete üyelerinin internet üzerinden verdikleri yüksek maaşlı iş ilanıyla ağlarına düşürdükleri kadınları Bitlis'e getirdikleri belirlendi.

Kadınları silah tehdidiyle fuhşa zorladıkları, uyuşturucu kullandırdıkları ve uyuşturucu sevkiyatında kurye olarak kullandıkları da tespit edilen çete üyelerine yönelik Bitlis, Van ve Antalya'da 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

9 şüphelinin gözaltına alındığı, 12 kadının kurtarıldığı operasyonda, tabanca ve tabancaya ait 13 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.