Fuhuşu organize edenlere yönelik Silüet operasyonunda 28 şüpheliden 17'si tutuklandı - Son Dakika
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Fuhuşu organize edenlere yönelik Silüet operasyonunda 28 şüpheliden 17'si tutuklandı

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Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş suçuna yönelik düzenlenen Silüet operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 17'si tutuklandı. MASAK incelemesinde 977 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi, 8 milyon 750 bin lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden fuhuş suçunu organize eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, şüphelilerin ajans adı altında kurdukları internet siteleri üzerinden sahte kadın profilleri ve eskort ilanları yayımlayarak müşteri temin ettikleri, kadınları önceden belirlenen adreslere yönlendirdikleri, ulaşımda ise kiralık araçlar ve ticari taksileri kullandıkları belirlendi.

Diyarbakır merkezli İzmir, İstanbul, Antalya, Hatay, Denizli, Kayseri, Edirne, Sakarya ve Mersin'de düzenlenen "Silüet" operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin elde ettikleri gelirleri gizlemek amacıyla üçüncü kişilere ait banka hesaplarını kaydettirip kripto varlıkları üzerinden işlemler gerçekleştirdikleri ve kuyumcular aracılığıyla altın alımı görünümünde para transferleri yaptıkları ortaya çıktı.

MASAK incelemesinde organizasyonla bağlantılı 977 milyon liralık finansal işlem hacmi tespit edildi. Suç geliriyle mücadele kapsamında 8 milyon 750 bin lira değerindeki 7 araba ve 1 arsanın da aralarında bulunduğu mal varlıklarına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelilerden 3'ü hakkında "ev hapsi", 1'i "yurt dışı çıkış yasağı" 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Mali Suçları Araştırma KuruluDiyarbakır3. SayfaGüncelSon Dakika

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