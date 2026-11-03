Funda İyce Tuncel, Paris'i belleğinde yeniden yorumladığı 65. kişisel sergisini açtı - Son Dakika
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Funda İyce Tuncel, Paris'i belleğinde yeniden yorumladığı 65. kişisel sergisini açtı

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Funda İyce Tuncel, Paris\'i belleğinde yeniden yorumladığı 65. kişisel sergisini açtı
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Ressam Funda İyce Tuncel'in Paris temasıyla hazırladığı 20 eserden oluşan 65. kişisel sergisi Hasan Sarıtaş Gallery'de açıldı. Paris'i belleğinde yeniden yorumlayan Tuncel'in kadın figürlerine odaklanan sergisi 10 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ressam Funda İyce Tuncel'in Paris temasıyla hazırladığı "Paris Diye Hatırlıyorum" adlı 65. kişisel sergisi, Hasan Sarıtaş Gallery'de sanatseverlerle buluştu.

Eserlerinde kadın figürlerini ön plana çıkaran ve kadınların dünyasını renkli bir anlatımla tuvaline yansıtan Tuncel, sergideki 20 eserinde Paris'in geçmişine, kentin bellekte bıraktığı izlere ve dönemin estetik anlayışına odaklanıyor.

Tuncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Paris'in kendisi için çok önemli bir şehir olduğunu belirterek, ilk kez 33 yıl önce ziyaret ettiği kentten ve burada yaşamış sanatçılardan etkilendiğini söyledi.

"Picasso ve Modigliani gibi isimler beni çok etkiledi"

Paris'in modern sanatın doğuşunda önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Tuncel, "Birçok sanatçı Paris'te yaşamış. O bohem dönem, avangard sanatın çıkışı, modern sanatın doğuşu, Picasso ve Modigliani gibi isimler beni çok etkiledi. Ben de kadın figürlerini çok resmediyorum. O dönemin kadınlarını neden resmetmeyeyim, insanlara o dönemi bir kez daha hatırlatmayayım diye düşündüm." dedi.

Tuncel, serginin adının da bu hatırlama fikrinden doğduğunu dile getirerek, "Hepimizin zihninde bir kent var. O kenti hatırlarken hafızamızda yeniden şekillendiriyoruz. Ben de Paris'i hatırlarken onu kendi belleğimde yeniden yorumladım. Mekan, bellek ve insan ilişkisinden yola çıkarak bu seri ortaya çıktı." diye konuştu.

Eserlerinde dönemin kıyafetlerinden, şapkalarından ve estetik anlayışından etkilendiğini dile getiren Tuncel, Paris'in kentsel görünümünü de resimlerine taşıdığını anlattı.

Funda İyce Tuncel, eserlerde arka planda hareketli bir kent yaşamı, ön planda ise izleyiciye bakan kadın figürlerinin bulunduğunu belirterek, "Arka planda akan insanlar ve hareket var, önde ise daha durağan kadınlar yer alıyor. Kadınlar size bakıyor ve o Paris'i hatırlatıyor." dedi.

"En büyük isteğim iz bırakmak"

Daha önce masallardan ve farklı hikayelerden hareketle çeşitli seriler hazırladığını kaydeden Tuncel, bu serinin doğrudan Paris imgesi üzerine kurulduğunu, renkleri, dokusu ve seçtiği imgelerle önceki çalışmalarından ayrıldığını ifade etti.

Tuncel, sanat yolculuğundaki en büyük motivasyonunun kalıcı bir iz bırakmak olduğunu söyleyerek, "İçimdeki bu tutkunun temel nedeni iz bırakmak. Bu dünyadan göç ettiğimde beni tanısınlar, bilsinler, 'Böyle bir ressam yaşamış' desinler istiyorum. İnsanların yıllardır ürettiğim resimleri tanımaya başlaması ve eserlerim üzerine sohbet etmek beni çok mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eserleriyle bugüne kadar 65 kişisel ve 150 karma olmak üzere toplam 215 sergide yer alan Tuncel'in "Paris Diye Hatırlıyorum" sergisi, 10 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
Kültür Sanat10 KasımGüncelRessamParisYaşamSon Dakika

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